Krnji Ustavni sud odbio apelaciju Milorada Dodika

ATV

04.11.2025

17:12

Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика
Foto: ATV

Krnji Ustavni sud BiH u kojem ne sjede srpske sudije odbio je apelaciju advokatskog tima predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

Druga apelacija na odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjednika Srpske i raspisivanju prijevremenih izbora, prema najavi, nije bila predmet rasprave.

Dodik je ranije rekao da ako Ustavni sud BiH smatra da se odluke neizabranog stranca mogu čitati kao zakon, onda ovo nije ustavna zemlja.

dodik stevandic viskovic

BiH

Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

"Sami su rekli u ranijim odlukama, što je navedeno i u apelaciji, da ne može odluka suda biti suprotna Ustavu Srpske. I da se prihvati hipotetički da je Šmit neko i nešto, ti ukazi su potpisani prije te njegove odluke. Ustav Republike Srpske nalaže predsjedniku da potpisuje ukaze, što nisu mogli ni da ospore, jer je sam Ustavni sud BiH rekao da se ne mogu donositi odluke protiv Ustava Srpske, Ustava BiH i Ustava FBiH" pojasnio je Dodik.

Uskoro opširnije..

policija rs

Hronika

Ubistvo u Doboju: Sin ubio oca

