Savjet ministara usvojio Nacrt budžeta

Savjet ministara BiH usvojio je nacrt budžeta koji je predložilo Ministarstvo finansija, a kojim je predviđeno da se zaposlenima u institucijama BiH ove godine isplati po 1.000 KM jednokratne pomoći.

Savjet ministara BIH usvojio je i zaključak da jednokratna pomoć zaposlenima u institucijama BiH iduće godine bude 1.200 KM.

Za razliku od budžeta koji se već nekoliko puta našao pred poslanicima Predstavničkog doma, u budžetu koji je usvojio Savjet ministara BiH nema sredstava za institucije kulture, ali ni vraćanje duga BHRT-a.

Nakon što je nacrt budžeta usvojen na Savjetu ministara BiH procedura je takva da on sada ide pred Predsjedništvo BiH, a Predsjedništvo BiH ga formalno predlaže Predstavničkom domu Parlametnarne skupštine BiH.

Na sjednici nije prihvaćen prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU.