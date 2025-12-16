Dodik: U narednoj godini primarno stimulisati domaće poslodavce

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da postoji želja da u narednoj godini primarno budu stimulisani domaći poslodavci da šire svoju proizvodnju.

Dodik je istakao da su tu i za svakog inostranog poslodavca, investitora koji želi da ulaže u bilo koji lokalnu zajednicu u Srpskoj.

"Spremni smo da zadržimo stimulativne mjere koje idu prema poslodavcima i koje stimulišu njihove odluke da ovdje investiraju", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je planirani obim investicija koje će biti pokrenute u sljedećoj godini u Republici Srpskoj oko četiri milijarde KM.

Naglasio je i da se na svim nivoima razgovora, lokalnim zajednicama i na nivou Republike, da bi se odgovorilo na izazove i razvojne potrebe Republike.

Republika Srpska Dodik o Trgovskoj gori: Hrvatska uradila veoma lošu stvar, ali nastavljamo se boriti

On je dodao da neke aktivnosti, kao što su auto-putevi, ne mogu biti završene jedno vrijeme, ali da je u idućoj godini ulaganje od četiri milijarde KM značajno za pokretanje investicionog karaktera.

"Uzmimo da je oko 20 milijardi KM ukupan domaći proizvod. To je veoma visoka investiciona stopa i tome težimo. Kad dodamo da su rashodi za plate u Republici Srpskoj na nivou evropskih procenata između 25 i 30 odsto, jer ukupno od domaćeg proizvoda na plate odlazi oko šest milijardi KM i nešto, to govori da sada imamo potencijal za dodatni razvoj", zaključio je Dodik.

Vlada Srpske pokazala sposobnost da odgovori na sve izazove

Lider SNSD-a ocijenio je pozitivnim rad Vlade Republike Srpske u prvih 100 dana, ističući da je Vlada ispunila svoju političku, društvenu i socijalnu ulogu.

"Vlada je pokazala sposobnost da odgovori na izazove koje su u ovom vremenu bili veoma važne, a to je ekonomska politika, očuvanje socijalnog statusa i izmirenje svih obaveza po budžetu", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je u decembru isplaćena novembarska penzija, ali da će do kraja mjeseca biti isplaćena i penzija za decembar.

BiH Savjet ministara povukao tri tačke sa dnevnog reda

"Vlada je imala u vidu višednevne praznike zbog kojih bi penzioneri mogli tek sredinom januara da prime penziju. Načinjen je značajan napor da se obezbijedi još jedna penziju u ovom mjesecu", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je ozbiljan napor imajući u vidu da je za isplatu penzija na mjesečnom nivou potrebno 167 miliona KM.

"Trebalo je obezbijediti sredstva za isplatu dvije penzije i to nije mala sposobnost. Mislim da Vlada time pokazuje upravo svoju odgovornost prema svemu, ne samo prema penzionerskoj populaciji, koja naravno zaslužuje posebnu pažnju, već i prema svemu drugome", rekao je Dodik.

Dodik je poručio da će se nastaviti istim tempom i da ništa neće biti dovedeno u pitanja.

Vlada Srpske, dodao je Dodik, bavila se i političkim odgovorima na status Republike Srpske.

"Vlada je, zajedno sa drugim institucijama, stabilizovala ukupne prilike u Republike Srpskoj. Proveli smo nefer izbore, koje je nametnulo političko Sarajevo i koji su prijetili da destabilizuju Republiku Srpsku. Zato sada i vidimo u Sarajevu stalne insinuacije, brojanja, ali i nemogućnost i nesposobnost Centralne izbore komisije da reaguje", istakao je Dodik.

S druge strane, dodao je Dodik, Vlada je obezbijedila uslove da se održe izbori, koji su još jednom pokazali volju naroda u Republici Srpskoj.

Predloženi budžet odraz dosadašnje uspješne politike

Dodik je da je budžet Republike Srpske za narednu godinu odraz uspješne politike koja je vođena u dosadašnjem vremenu i predstavlja jedan od najboljih dokumenta koji odražava ukupno stanje politike Republike Srpske.

"Budžet ima opštu podršku, svi ga podržavaju osim opozicije, što je naravno razumljivo. Podržavaju ga i iza tog dokumenta stoje socijalni partneri, boračka populacija, privrednici, sindikati, zaposleni, korisnici invalidnina. Zadovoljna je i poslovna zajednice koje će imati na raspolaganju podršku za investicije, za nova zapošljavanja i sve ono što predstavlja razvojni karaktere ovog društva", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da je budžet za narednu godinu, predviđen u iznosu od 7,4 milijarde KM, uravnotežen sa stanovišta prihoda i onoga što Srpska u ovom trenutku može da ispuni, te da je zato on u značajnom obimu visok, jer predstavlja politike vlasti u odnosu prema budžetskim potrošačima.

"Samo za penzije u budžetu je predviđeno dvije milijarde i stotinu miliona KM, jer će one biti povećane od januara za 6,5 odsto. Takođe, biće povećan i borački dodatak, kao što je već poznato", rekao je Dodik.

Republika Srpska Budimir: Svjesni smo prijetnji, policija preduzima mjere na zaštiti građana

On je naglasio da planirano povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru apsolutno je nešto što odgovara i socijalnim partnerima i razvojnom potencijalu Republike Srpske.

Dodik je podsjetio da budžet u sebi sadrži i investicioni dio koji podrazumijeva nastavak gradnje i intenziviranje investicija.

"To je sam jedan mali dio ukupnog investicionog napora Republike Srpske koji će iznositi više od četiri milijarde KM u narednoj godini", rekao je Dodik.

Lider SNSD je ukazao da predloženi budžet i dalje odražava relativno nizak budžetski deficit koji je daleko ispod dozvoljenog procenta od tri odsto i predviđa da zaduženje bude jednako tako nisko u pogledu domaćeg bruto proizvoda, odnosno da bude na nivou 34 odsto, što predstavlja jedno od najnižih zaduženja u regionu.

"Bez obzira na prigovora po tom pitanju moram da kažem da se nova zaduženja odnose isključivo na finansiranje starih i dospjelih obaveza i njihovo reprogramiranje, kao i činjenicu da se podrže neki novi projekti koje smo predvidjeli našom razvojnom ekonomskom politikom", pojasnio je Dodik.