Ovo je uhapšeni za brutalno ubistvo žene na bulevaru: Iskasapio je nožem nakon svađe

Izvor:

Telegraf

16.12.2025

16:22

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Dragiša R. (64) iz Lebana, uhapšen je zbog sumnje da je juče, u centru Leskovca, u Bulevaru Nikole Pašića, nožem usmrtio svoju emotivnu partnerku J. N. (53).

Prema prvim informacijama, ubistvo se dogodilo oko 16.30 časova, a svemu je prethodio verbalni sukob koji je ubrzo prerastao u fizički obračun.

Novac

Društvo

Još jedan grad daje jednokratnu pomoć penzionerima

Dragiša je, kako se sumnja, nasrnuo nožem na ženu, dok su prolaznici u šoku posmatrali prizor. Svjedoci tvrde da je nesrećna žena pokušala da pobjegne i da se spasi među ljudima i automobilima, ali ju je osumnjičeni sustigao i zadao joj više ubodnih rana.

- Čula sam buku i svađu, a kada sam se okrenula vidjela sam par koji se raspravlja. Žena je počela da trči niz ulicu, tražeći spas, dok je Dragiša s nožem za njom. Svi su bili preplašeni, naročito djeca, niko nije smio da priđe - ispričala je jedna Leskovčanka koja je bila prisutna.

Kako se nezvanično saznaje, žena je, u očajničkom pokušaju da preživi, skočila na automobil u pokretu, ali je podlegla zadobijenim povredama neposredno pored vozila. Vozač automobila je izjavio da je njegovo maloljetno dijete bilo s njim i da je zbog traume odmah zbrinuto medicinski.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Trgovskoj gori: Hrvatska uradila veoma lošu stvar, ali nastavićemo se boriti

Ekipe Hitne pomoći su po dolasku mogle samo da konstatuju smrt, dok je policija ubrzo locirala i uhapsila osumnjičenog Dragišu R. u blizini mjesta zločina.

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu brzo su intervenisali i uhapsili Dragišu R. (64) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Sumnja se da je, oko 16.30 časova, u Bulevaru Nikole Pašića nožem zadao više ubodnih rana ženi staroj 53 godine, koja je od povreda preminula na licu mjesta.

влашић снијег сц фб

Društvo

Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

Po nalogu višeg javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo ubistvo, biti sproveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.

