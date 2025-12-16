Logo
Čovjek se polio benzinom i zapalio

Izvor:

Kurir

16.12.2025

16:11

Foto: Pixabay

G.J. (48) iz Kuršumlije se polio benzinm i zapalio. To se desilo danas pred okupljenim ljudima koji su bili tu u momentu kada je G.J. počeo da gori.

Kako saznaje poratl Kurir, okupljeni su počeli da ga gase, pozvali su i hitnu, te ga je vozilo Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlije hitno prevezlo u Opštu bolnicu Prokuplje. Primljen je na Odjeljenje urgentne medicine Bolnice i u toku je dijagnostika povreda koje je zadobio.

Za sada se još uvijek ne zna zbog čega je to uradio.

