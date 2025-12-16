Logo
Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

16.12.2025

15:32

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка
Foto: instagram.com/mmijatovic_official/

V. T. (21) iz Brusa juče je tragično nastradala, nakon što je vozilom sletjela sa opštinskog puta u selu Žunje, a fotografije sa mjesta događaja pokazuju koliko je nesreća bila teška.

Podsjećamo, mlada djevojka je, prema nezvaničnim informacijama Telegrafa, upravljala putničkim vozilom koje je iz još uvijek neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, skrenulo s puta i strmoglavilo se niz liticu visoku čak 30 metara.

Полиција Србија

Hronika

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

Sumnja se da je uzrok nesreće proklizavanje vozila na dionici opštinskog puta, nakon čega je uslijedilo fatalno sletanje. V. T. je, nažalost, poginula na licu mjesta.

