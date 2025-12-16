Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

16.12.2025
V. T. (21) iz Brusa juče je tragično nastradala, nakon što je vozilom sletjela sa opštinskog puta u selu Žunje, a fotografije sa mjesta događaja pokazuju koliko je nesreća bila teška.
Podsjećamo, mlada djevojka je, prema nezvaničnim informacijama Telegrafa, upravljala putničkim vozilom koje je iz još uvijek neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, skrenulo s puta i strmoglavilo se niz liticu visoku čak 30 metara.
Sumnja se da je uzrok nesreće proklizavanje vozila na dionici opštinskog puta, nakon čega je uslijedilo fatalno sletanje. V. T. je, nažalost, poginula na licu mjesta.
