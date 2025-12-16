Logo
U Mostaru pronađeno tijelo žene

Izvor:

Kliks

16.12.2025

15:17

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Policijskoj stanici Mostar Jug je jutros u deset sati prijavljeno da je uočeno beživotno žensko tijelo na području Podveležja.

Ovu informaciju je potvrdila za Kliks portparolka MUP HNK Ilijana Miloš.

Лидл

Region

Lidl otkrio važne detalje o platama potencijalnih radnika

Navela je kako je u toku uviđaj pod nadzorom postupajućeg tužioca nakon čega bi trebalo biti poznato više informacija.

Portal Bljesak.info neslužbeno navodi da postoji mogućnost da se radi o osobi koja je prije mjesec dana nestala na području Podveležja, tačnije Fatimi Džajić iz Konjica.

Ona je nestala 11. novembra iz Doma za stare i iznemogle osobe na Podveležju.

horoskop

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi u kojima se rađaju najveća zlopamtila

Ipak, čekaju se službene informacije iz policije kako bi bio poznat identitet osobe čije je tijelo pronađeno.

