SIPA pretresa na četiri lokacije

ATV

16.12.2025

12:58

СИПА претреса на четири локације
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su po naredbi Suda BiH, na području Posušja, Širokog Brijega i Pala obavili pretrese stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na četiri lokacije.

Sud BiH je izdao naredbu na osnovu molbe nadležnog organa Republike Hrvatske, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo “Organizovani kriminal” propisano Krivičnim zakonom BiH te krivična djela “Krijumčarenje” i “Teške krađe” propisana Krivičnim zakonom FBiH i “Teške krađe” propisano Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

СИПА

Hronika

SIPA uhapsila jednu osobu, u pretresu otkriveno 65 kilograma skanka

Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta jedna puška sa 10 komada municije i drugi predmeti koji mogu služiti kao dokaz u daljem postupku.

Prilikom rada na terenu ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske i Zapadno - hercegovačkog kantona.

