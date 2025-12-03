Spašava ''glavu'': Vozači iz sjajnog razloga sipaju sodu u antifriz

Antifriz je jedna od onih stvari u automobilu o kojoj većina vozača rijetko razmišlja, sve dok ne nastane problem.

Ipak, upravo od njegovog kvaliteta zavisi da li će motor ostati bezbjedan, kako tokom ljetnih vrućina, tako i tokom zimskih mrazeva.

Zbog sve više falsifikovanih proizvoda na tržištu, čak ni poznato ime na ambalaži više nije garancija da u rukama držite ispravnu tečnost. Zato iskusni vozači i mehaničari već godinama koriste jedan jednostavan trik - običnu sodu bikarbonu.

Ova stara "metoda iz garaže" za nekoliko sekundi otkriva da li je antifriz pravi ili opasna kopija koja može ozbiljno oštetiti motor.

Kako test sa sodom radi

Mehaničar iz jednog kijevskog servisa objasnio je princip:

"Ako u antifrizu ima kiseline, soda odmah izaziva pjenu. To je jasan signal da je riječ o lažnom proizvodu. Takav proizvod može nagrizati aluminijumske dijelove sistema hlađenja i brzo uništiti pumpu".

Prema njegovim riječima, pravi antifriz ostaje potpuno isti – bez pene, čiste površine.

Hemijski gledano, sve je jednostavno: u jeftinom ili falsifikovanom antifrizu često se nalaze kiselinske primjese koje se pri kontaktu sa sodom odmah neutrališu i stvaraju mjehuriće.

Nasuprot tome, kvalitetne tečnosti bazirane na alkoholu ili glikolu ne reaguju sa sodom. Test traje samo nekoliko sekundi i ne zahtijeva nikakvu opremu, a omogućava laku provjeru ispravnosti proizvoda.

Detektor laži

"Soda je kao detektor laži za antifriz", ova izjava je sve aktuelnije među vozačima, i nije daleko od istine.

Na jednom garažnom forumu nakon nekoliko testova, korisnici su otkrili da oko trećine proizvoda na tržištu počinje da se pjeni.

Savjeti za vozače