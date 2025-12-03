Logo
Large banner

Spašava ''glavu'': Vozači iz sjajnog razloga sipaju sodu u antifriz

Izvor:

Blic

03.12.2025

18:11

Komentari:

0
Спашава ''главу'': Возачи из сјајног разлога сипају соду у антифриз
Foto: Pexel/Mike Bird

Antifriz je jedna od onih stvari u automobilu o kojoj većina vozača rijetko razmišlja, sve dok ne nastane problem.

Ipak, upravo od njegovog kvaliteta zavisi da li će motor ostati bezbjedan, kako tokom ljetnih vrućina, tako i tokom zimskih mrazeva.

bozic jelka pokloni pixabay

Zanimljivosti

Novogodišnja jelka skuplja od polovnog punta

Zbog sve više falsifikovanih proizvoda na tržištu, čak ni poznato ime na ambalaži više nije garancija da u rukama držite ispravnu tečnost. Zato iskusni vozači i mehaničari već godinama koriste jedan jednostavan trik - običnu sodu bikarbonu.

Ova stara "metoda iz garaže" za nekoliko sekundi otkriva da li je antifriz pravi ili opasna kopija koja može ozbiljno oštetiti motor.

Kako test sa sodom radi

Mehaničar iz jednog kijevskog servisa objasnio je princip:

"Ako u antifrizu ima kiseline, soda odmah izaziva pjenu. To je jasan signal da je riječ o lažnom proizvodu. Takav proizvod može nagrizati aluminijumske dijelove sistema hlađenja i brzo uništiti pumpu".

Радник - Борац

Fudbal

Borac se vratio na prvo mjesto - pao Radnik

Prema njegovim riječima, pravi antifriz ostaje potpuno isti – bez pene, čiste površine.

Hemijski gledano, sve je jednostavno: u jeftinom ili falsifikovanom antifrizu često se nalaze kiselinske primjese koje se pri kontaktu sa sodom odmah neutrališu i stvaraju mjehuriće.

Nasuprot tome, kvalitetne tečnosti bazirane na alkoholu ili glikolu ne reaguju sa sodom. Test traje samo nekoliko sekundi i ne zahtijeva nikakvu opremu, a omogućava laku provjeru ispravnosti proizvoda.

Detektor laži

"Soda je kao detektor laži za antifriz", ova izjava je sve aktuelnije među vozačima, i nije daleko od istine.

Ana Sevic

Srbija

Ana Sević objavila snimak vozača koji je usmrtio taksistu

Na jednom garažnom forumu nakon nekoliko testova, korisnici su otkrili da oko trećine proizvoda na tržištu počinje da se pjeni.

Savjeti za vozače

  • Ne kupujte antifriz "na točenje" bez etikete.
  • Uvijek provjerite boju i miris - jak miris sirćeta ukazuje na kiselinu.
  • Uradite test sa sodom prije sipanja u sistem.
  • Sačuvajte ambalažu ukoliko treba da dokažete da je proizvod falsifikat.

Podijeli:

Tagovi:

soda bikarbona

Automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

Svijet

Djevojka pronađena mrtva u toaletu: Poslije godinu dana otkriveno od čega je umrla

3 h

0
Писмо читаоца: Није љубав фотографија

Društvo

Pismo čitaoca: Nije ljubav fotografija

3 h

4
Ови дијелови Бањалуке сутра остају у мраку

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju u mraku

3 h

0
Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија

Republika Srpska

Cvijanović: BiH nastavlja da bude kolonija

3 h

0

Više iz rubrike

Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Auto-moto

Mnogi ne znaju ovo pravilo na auto-putu, a kazne su paprene

5 h

0
Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Auto-moto

Zbog ovog predmeta u automobilu možete platiti kaznu do 10.000 evra

16 h

0
Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

Auto-moto

Prekoračio brzinu za 30 km/h i platio nezamislivu kaznu

1 d

0
Električni automobil, priključen na punjač

Auto-moto

Da li su vozači električnih automobila zaista u opasnosti od zračenja?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner