Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju u mraku

Zbog najavljenih radova sutra će doći do prekida u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Stričići, Pavići, Hazići, Lokvari, Ledenice i Racune ostaju bez struje u periodu od 08:00 do 16:00 časova.

Od 09:00 do 12:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Dušana i Vlade Kopanje, Srpskih rudara i Karađorđeva, te dio naselja Pavlovac.

Struje neće imati dio ulica Ilindanska i Krupska i dio naselja Motike od 09:00 do 12:00 časova.

Od 12:00 do 15:00 časova bez struje će ostati dio naselja Gornja Piskavica.

Dijelovi naselja Borkovići (Mirnići, Stojčići i Đurići) ostaju bez struje od 08:00 do 15:00 časova.

Bez struje ostaju takođe i dijelovi ulica Rodoljuba Čolakovića, Drakulićka i Put srpskih branilaca, te dio naselja Priječani od 09:00 do 14:00 časova.