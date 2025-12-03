Logo
Large banner

Rumunija raznijela ukrajinski dron, objavljen snimak

Izvor:

Agencije

03.12.2025

17:25

Komentari:

0
Румуни разнијели украјински дрон
Foto: Screenshot

Rumunska vojska je raznijela morski dron koji je ugrožavao navigaciju u Crnom moru, saopštilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane, usred rastućih zabrinutosti zbog rizika po plovidbu u tom području povezanim sa sukobom Rusije i Ukrajine.

Ministarstvo je navelo da je dron, koji je pronađen na oko 65 kilometara istočno od Konstance, bio model "Si Bejbi".

Radi se o pomorskom dronu koji je razvila Ukrajina.

eskort dama pixabay

BiH

U Banjaluci 14 eskort oglasa, ali drugi grad je rekorder

Portparol rumunskog Ministarstva odbrane odbio je da precizira iz koje zemlje dron potiče, ali je potvrdio da se radi o "Si Bejbi" dronu.

Bezbjednosna služba Ukrajine nije željela da komentariše u vrijeme objavljivanja vijesti.

Zagreb Ban Jelacic

Region

Hrvatska će Srbiji zadati jak udarac: Beogradu zaprijećeno iz Zagreba

"Interventni tim je dobio odobrenje da neutrališe identifikovani objekat, u skladu sa važećim operativnim procedurama, i oko 13.00, pomorski dron je uništen kontrolisanom detonacijom“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Podijeli:

Tagovi:

Rumunija

Ukrajina

Rusija

dron

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стиже финансијски препород за ова три знака

Zanimljivosti

Stiže finansijski preporod za ova tri znaka

3 h

0
Положај инвалида бољи, запошљавање и даље највећи проблем

Društvo

Položaj invalida bolji, zapošljavanje i dalje najveći problem

4 h

0
Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

Društvo

Širi se opasna prevara: Ako vam stigne ova poruka jednu stvar nikako ne radite

4 h

0
Виц дана: Заборавни Мујо

Vicevi

Vic dana: Zaboravni Mujo

4 h

0

Više iz rubrike

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

Svijet

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

4 h

0
Број жртава пожара у Хонг Конгу порастао на 159

Svijet

Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 159

4 h

0
Путин ће испунити новогодишње жеље три дјетета у оквиру акције „Јелка жеља“

Svijet

Putin će ispuniti novogodišnje želje tri djeteta u okviru akcije „Jelka želja“

5 h

0
Аутобус ударио у мост и откинуо кров, више дјеце повријеђено

Svijet

Autobus udario u most i otkinuo krov, više djece povrijeđeno

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner