Rumunija raznijela ukrajinski dron, objavljen snimak

03.12.2025
17:25
Rumunska vojska je raznijela morski dron koji je ugrožavao navigaciju u Crnom moru, saopštilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane, usred rastućih zabrinutosti zbog rizika po plovidbu u tom području povezanim sa sukobom Rusije i Ukrajine.
Ministarstvo je navelo da je dron, koji je pronađen na oko 65 kilometara istočno od Konstance, bio model "Si Bejbi".
Radi se o pomorskom dronu koji je razvila Ukrajina.
Portparol rumunskog Ministarstva odbrane odbio je da precizira iz koje zemlje dron potiče, ali je potvrdio da se radi o "Si Bejbi" dronu.
Bezbjednosna služba Ukrajine nije željela da komentariše u vrijeme objavljivanja vijesti.
"Interventni tim je dobio odobrenje da neutrališe identifikovani objekat, u skladu sa važećim operativnim procedurama, i oko 13.00, pomorski dron je uništen kontrolisanom detonacijom“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
🇷🇴🇺🇦 The Romanian military destroyed a Ukrainian Sea Baby-type unmanned surface vessel (USV) in the Black Sea waters on Wednesday.— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 3, 2025
According to the statement from Romania's Ministry of National Defence, the Ukrainian naval drone was detected approx. 36 nautical miles from the… pic.twitter.com/EvoQ3J78MN
