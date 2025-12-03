Rumunija raznijela ukrajinski dron, objavljen snimak

Rumunska vojska je raznijela morski dron koji je ugrožavao navigaciju u Crnom moru, saopštilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane, usred rastućih zabrinutosti zbog rizika po plovidbu u tom području povezanim sa sukobom Rusije i Ukrajine.

Ministarstvo je navelo da je dron, koji je pronađen na oko 65 kilometara istočno od Konstance, bio model "Si Bejbi".

Radi se o pomorskom dronu koji je razvila Ukrajina.

Portparol rumunskog Ministarstva odbrane odbio je da precizira iz koje zemlje dron potiče, ali je potvrdio da se radi o "Si Bejbi" dronu.

Bezbjednosna služba Ukrajine nije željela da komentariše u vrijeme objavljivanja vijesti.

"Interventni tim je dobio odobrenje da neutrališe identifikovani objekat, u skladu sa važećim operativnim procedurama, i oko 13.00, pomorski dron je uništen kontrolisanom detonacijom“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.