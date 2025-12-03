Logo
Putin će ispuniti novogodišnje želje tri djeteta u okviru akcije „Jelka želja“

Izvor:

Sputnjik

03.12.2025

15:57

Путин ће испунити новогодишње жеље три дјетета у оквиру акције „Јелка жеља“
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin učestvovao je u tradicionalnoj nacionalnoj novogodišnjoj akciji „Jelka želja“.

Na međunarodnom forumu „Mi smo zajedno“, šef države je došao do specijalne novogodišnje jelke ukrašene čestitkama u obliku novogodišnjih ukrasa sa dječjim željama i odabrao tri.

Петар Ђокић

Republika Srpska

Đokić: Cijena struje mora ostati i dalje najniža u regionu

Sedmogodišnji Igor Stepanjenko iz Moskovske oblasti sanja da posjeti Muzej svjetskog okeana u Kalinjingradu. Petogodišnji Timur Rjasnoj iz Hanti-Mansijskog autonomnog okruga želio bi da se okuša kao saobraćajac. A devetogodišnja Varvara Smahtina iz Moskve sanja da upozna kosmonauta „Roskosmosa“.

Učešće predsjednika u nacionalnoj kampanji „Jelka želja“ postalo je tradicija. Putin svake godine bira nekoliko čestitki sa dječjim željama. Od 2018. godine, šef države je ispunio 20 dječjih novogodišnjih želja, piše Sputnjik.

Vladimir Putin

