Putin će ispuniti novogodišnje želje tri djeteta u okviru akcije „Jelka želja“

Predsjednik Rusije Vladimir Putin učestvovao je u tradicionalnoj nacionalnoj novogodišnjoj akciji „Jelka želja“.
Na međunarodnom forumu „Mi smo zajedno“, šef države je došao do specijalne novogodišnje jelke ukrašene čestitkama u obliku novogodišnjih ukrasa sa dječjim željama i odabrao tri.
Sedmogodišnji Igor Stepanjenko iz Moskovske oblasti sanja da posjeti Muzej svjetskog okeana u Kalinjingradu. Petogodišnji Timur Rjasnoj iz Hanti-Mansijskog autonomnog okruga želio bi da se okuša kao saobraćajac. A devetogodišnja Varvara Smahtina iz Moskve sanja da upozna kosmonauta „Roskosmosa“.
Učešće predsjednika u nacionalnoj kampanji „Jelka želja“ postalo je tradicija. Putin svake godine bira nekoliko čestitki sa dječjim željama. Od 2018. godine, šef države je ispunio 20 dječjih novogodišnjih želja, piše Sputnjik.
