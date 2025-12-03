Putin će ispuniti novogodišnje želje tri djeteta u okviru akcije „Jelka želja“

Na međunarodnom forumu „Mi smo zajedno“, šef države je došao do specijalne novogodišnje jelke ukrašene čestitkama u obliku novogodišnjih ukrasa sa dječjim željama i odabrao tri.

Sedmogodišnji Igor Stepanjenko iz Moskovske oblasti sanja da posjeti Muzej svjetskog okeana u Kalinjingradu. Petogodišnji Timur Rjasnoj iz Hanti-Mansijskog autonomnog okruga želio bi da se okuša kao saobraćajac. A devetogodišnja Varvara Smahtina iz Moskve sanja da upozna kosmonauta „Roskosmosa“.

Učešće predsjednika u nacionalnoj kampanji „Jelka želja“ postalo je tradicija. Putin svake godine bira nekoliko čestitki sa dječjim željama. Od 2018. godine, šef države je ispunio 20 dječjih novogodišnjih želja, piše Sputnjik.