Logo
Large banner

Orban: Mađarska će nastaviti da dobija naftu iz Rusije

Izvor:

Sputnjik

03.12.2025

15:47

Komentari:

0
Орбан: Мађарска ће наставити да добија нафту из Русије
Foto: Tanjug/AP

Mađarska i dalje nesmetano dobija naftu iz Rusije, uprkos novom udaru Oružanih snaga Ukrajine na infrastrukturu naftovoda "Družba", saopštio je premijer Mađarske Viktor Orban nakon konsultacija sa rukovodstvom mađarske naftno-gasne kompanije MOL.

"Konsultovao sam se sa rukovodstvom MOL-a. Uprkos ukrajinskom napadu, naftovod "Družba", koji vodi u Mađarsku, funkcioniše bez prekida. Isporuke nafte Mađarskoj su obezbijeđene", prenio je Orbanove riječi državni sekretar za međunarodne komunikacije i odnose u kabinetu premijera Zoltan Kovač, koji je ovu informaciju objavio na mreži Iks.

zlostavljanje silovanje pixabay 1

Svijet

Humanitarna operacija - paravan za seksualno zlostavljanje djece

Ranije je agencija Rojters, pozivajući se na svoje izvore u Ukrajini, javila da su Oružane snage Ukrajine izvele udar na objekat naftovoda "Družba" u Tambovskoj oblasti.

Mađarska vlada je više puta protestovala protiv takvih postupaka Ukrajine i saopštila da ih smatra prijetnjom sopstvenoj energetskoj bezbjednosti, piše Sputnjik.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Svijet

Humanitarna operacija - paravan za seksualno zlostavljanje djece

1 h

0
Каран и Блануша

Republika Srpska

Najnoviji rezultati: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

1 h

1
CIK BIH Centralna izborna komisija

Republika Srpska

Nova naredba CIK-a: Ponovno kontrolno brojanje na 23 mjesta u Doboju

1 h

3
Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

Banja Luka

Tužilaštvo neće saslušati Draška Stanivukovića?

1 h

3

Više iz rubrike

Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Svijet

Humanitarna operacija - paravan za seksualno zlostavljanje djece

1 h

0
Атентат на предсједничког кандидата, нападачи испалили 3 метка!

Svijet

Atentat na predsjedničkog kandidata, napadači ispalili 3 metka!

2 h

0
Аутомобил упао у базен, троје младих изгубило живот

Svijet

Automobil upao u bazen, troje mladih izgubilo život

2 h

0
Достављач јој донио храну, па урадио нешто одвратно!

Svijet

Dostavljač joj donio hranu, pa uradio nešto odvratno!

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

02

Vic dana: Zaboravni Mujo

17

00

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner