Mađarska i dalje nesmetano dobija naftu iz Rusije, uprkos novom udaru Oružanih snaga Ukrajine na infrastrukturu naftovoda "Družba", saopštio je premijer Mađarske Viktor Orban nakon konsultacija sa rukovodstvom mađarske naftno-gasne kompanije MOL.

"Konsultovao sam se sa rukovodstvom MOL-a. Uprkos ukrajinskom napadu, naftovod "Družba", koji vodi u Mađarsku, funkcioniše bez prekida. Isporuke nafte Mađarskoj su obezbijeđene", prenio je Orbanove riječi državni sekretar za međunarodne komunikacije i odnose u kabinetu premijera Zoltan Kovač, koji je ovu informaciju objavio na mreži Iks.

Ranije je agencija Rojters, pozivajući se na svoje izvore u Ukrajini, javila da su Oružane snage Ukrajine izvele udar na objekat naftovoda "Družba" u Tambovskoj oblasti.

Mađarska vlada je više puta protestovala protiv takvih postupaka Ukrajine i saopštila da ih smatra prijetnjom sopstvenoj energetskoj bezbjednosti, piše Sputnjik.