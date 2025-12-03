Logo
Automobil upao u bazen, troje mladih izgubilo život

03.12.2025

Аутомобил упао у базен, троје младих изгубило живот
Foto: ATV

Tri mlade osobe izgubile su živote u francuskom gradu Aleu u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Prema prvim informacijama, njihov automobil je sletio sa puta i završio na krovu u privatnom bazenu.

Nesreća se dogodila u noći između utorka 2. i srijede 3. decembra oko 1.30 časova poslije ponoći, prenosi BFMTV.

Vozilo, Pežo 207, skliznulo je na mokrom kolovozu i udarilo u nisku ogradu, nakon čega je palo u bazen dubok više od 1,5 metara.

Најновија вијест

Hronika

Dječaka (2) udario kombi: Otrgao se iz ruku baki i izletio na ulicu, ima teške povrede

Žrtve i uzrok smrti

Žrtve, uzrasta 14, 15 i 19 godina, nastradale su utapanjem jer nisu mogle da izađu iz automobila, čiji su samo točkovi virili iz vode.

Prve istrage pokazuju da žrtve nisu bile vezane sigurnosnim pojasom, dok još nije poznato ko je vozio.

U vozilu su pronađene tri ili četiri boce protooksida azota, ali nije potvrđeno da li su mladi konzumirali supstancu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Sudar tri vozila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj se odvija otežano

Poznati policiji od ranije

Lokalni mediji navode da su sve tri žrtve ranije bile poznate policiji zbog trgovine narkoticima, a petnaestogodišnjak je prethodnog vikenda bio u pritvoru zbog istog djela.

