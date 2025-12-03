Logo
Dostavljač joj donio hranu, pa uradio nešto odvratno!

03.12.2025

14:04

Достављач јој донио храну, па урадио нешто одвратно!
Foto: Youtube/ screenshot/ News4JAX The Local Station

Stanovnica Orandž Parka na Floridi doživjela je “noćnu moru”, pošto je nedavno naručila hranu preko popularne aplikacije.

Nadzorna kamera je snimila dostavljača na njenom kućnom pragu, koji je slučajno ispustio pileća krilca, a zatim učinio nešto nevjerovatno.

"Nikada ne bismo saznali"

Na snimku, koji je objavljen na mrežama, vidimo dostavljača kojem ispada dio hrane na betonsku stazu, nakon čega je vraća u kutiju i liže prste od sosa.

O ovom “incidentu” nije obavijestio svoju mušteriju, prenosi New York Post.

“Nikada ne bismo saznali da je krilce palo na beton da nije bilo sigurnosne kamere”, rekla je Trena Braun, vlasnica domaćinstva.

Dostavljač hrane je vadio kutiju iz termo-torbe, kada je krilce završilo na stazi. Nakon neprijatne situacije je otišao.

"Daleko ispod standarda usluge"

Trena ističe da nije naručivala hranu od kada je videla snimak, a poziva nadležne da promjene sistem dostava i porade na obuci zaposlenih.

“Ako ne može da dostavi hranu pažljivo, možda bi trebalo da radi nešto drugo“, rekla je ogorčena žena.

Kompanija za dostavu se zvanično oglasila i istakla da je postupak radnika bio “daleko ispod standarda usluge“, dodajući da se incident istražuje.

