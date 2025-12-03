Logo
Staro srpsko ime za djevojčice ponovo se vraća u modu

03.12.2025

13:44

Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

Jedno žensko ime na koje smo zaboravili, ponovo se vraća u modu. U pitanju je ime Vasilisa i može biti divan izbor za vašu buduću princezu, naročito što se vjeruje da djevojčice koje nose ovo ime krase i divne osobine.

Ime Vasilisa je starogrčkog porijekla. Vjeruje se da je nastalo od grčke riječi ‘basileus’ što znači ‘kraljica’, ‘suveren’ ili ‘vrhovni vladar’. Odatle dolazi i bukvalan prevod ‘kraljica’ ili ‘kraljeva žena’.

илу-дјеца-18102025

Porodica

Muška i ženska imena koja djeci donose sreću i zaštitu

Prema vjerovanju, djevojčice koje dobiju ime Vasilisa su moćne i imaju tvrdoglavu prirodu, plemenite ambicije i liderske kvalitete. Mekoća, samopožrtvovanost, mudrost i ženstvenost su glavne osobine djevojčica koje nose ovo ime.

Smatra se i da djevojke sa ovim imenom rijetko govore loše, ponašaju se isključivo po svojoj savjesti, naravno prave ponekad i greške, ali minimalne, i trude se da svi oko njih budu zadovoljni, piše Glas Srpske.

Košarka, lopta

Košarka

Na pomolu novi evropski gigant – dolaze zvučna imena

Ime Vasilisa je nekada bilo veoma popularno i postalo je poznato prvenstveno zahvaljujući ruskim narodnim pričama.

imena

srpska imena

