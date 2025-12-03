Ove stvari nikada nećete sanjati, naučnici objašnjavaju zašto

Većina ljudi svakodnevno sanja, ali postoji niz stvari koje naš mozak gotovo nikada ne uključuje u snove, uprkos tome što su dio svakodnevnog života.

Stručnjaci objašnjavaju da naš um tokom sanjanja funkcioniše na fluidniji, emotivniji i asocijativniji način, što znači da neke svakodnevne aktivnosti jednostavno "ne prolaze" kroz REM fazu sna.

Zašto neke stvari ne vidimo u snu

Naši centri za jezik, logiku i precizne vizuelne detalje tokom sna usporeni su ili gotovo "ugašeni". To znači da aktivnosti koje zahtijevaju čitanje, računanje ili stabilnu percepciju često nestaju iz snova.

Pet stvari koje rijetko ili nikada ne sanjamo

1. Mobilni telefoni i savremene sprave

Iako provodimo sate na telefonima, oni se pojavljuju u svega 2-4 odsto snova. Naučnici vjeruju da snovi evoluiraju da bi se fokusirali na opasnosti i emocije, a ne na ekrane.

2. Čitanje teksta i natpisa

Pokušaj čitanja u snu često rezultira nejasnim, promjenjenim ili besmislenim riječima, jer centri za obradu jezika i vizuelnu čitljivost rade slabije.

3. Brojevi i računanje

Precizno brojanje, bilo da je riječ o satima, cijenama ili telefonskim brojevima, gotovo je nemoguće u snu - brojevi se iskrivljuju ili potpuno nestaju.

4. Mirisi i ukusi

Iako možemo sanjati hranu, rijetko kada stvarno osjetimo njen miris ili ukus. Centri za miris i ukus nisu dovoljno povezani sa vizuelnim i emocionalnim delovima sna.

Banja Luka Gorio frizerski salon u Banjaluci

5. Realističan odraz u ogledalu ili sopstveno lice

Snovi rijetko daju stabilan prikaz lica u ogledalu. Refleksije su često deformisane, sablasne ili potpuno drugačije od stvarnog izgleda.

Šta ovo znači za snove

Snovi nisu kopija stvarnosti - oni služe emocionalnoj obradi, radu sa sjećanjima i imaginaciji, a ne preciznom reprodukovanju svakodnevnih detalja.

Kada se u snu pojavi nešto iz stvarnog života, često je simbolično, iskrivljeno ili nestabilno.

Kako ovo koristiti u svakodnevnom životu

Ako u snu koristite telefon, čitate ili gledate brojeve, vjerovatno je to samo fragment vaše budne memorije. Snovi hrane vašu kreativnost i imaginaciju, pa ih je najbolje posmatrati kao senzacije, a ne kao test realnosti.

Razumevanje ovih granica pomaže nam da bolje prihvatimo snove i oslobađa nas od nepotrebnih interpretacija.

(informer)