"Član Upravnog odbora UIO iz FBiH ugrozio otvaranje graničnog prelaza Gradiška"

Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH kojeg imenuje Vlada Federacije BiH /FBiH/ onemogućio je preraspodjelu zaposlenih u UIO i početak rada novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara.

Član, kojeg imenuje Vlada FBiH, glasao na sjednici Upravnog odbora UIO protiv formalnih izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, navodi se u saopštenju.

Ističu da je na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora UIO u pitanje dovedeno stavljanje u upotrebu potpuno funkcionalnog i logistički opremljenog, novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška.

Predsjednik Upravnog odbora UIO Srđan Amidžić sazvao je novu sjednicu za sutra, uz uvjerenje da će neslaganja biti prevaziđena u interesu ljudi koji žive i rade u BiH.

Iz Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara Srni je ranije rečeno da se otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška očekuje 11. decembra.