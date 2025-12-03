Logo
Aerodrom Tuzla dobija 10 novih linija, postaje nova baza kompanije Viz Er

03.12.2025

08:59

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Jon Cherry

Aerodrom Tuzla postaće nova baza kompanije Viz Er, koja će bazirati dva aviona i otvoriti deset novih ruta.

12. decembra Viz Er zvanično otvara svoju bazu na Međunarodnom aerodromu Tuzla, čime pokreće najveće širenje poslovanja u BiH do sada.

Ove godine kompanija obilježava deset godina od otvaranja svoje prve baze u Tuzli, u koju se sada vraća.

Лисабон-аеродром-21112025

Zanimljivosti

Ušla u toalet na aerodromu u Lisabonu, pa se frapirala: "Nema vrata, ispred je ogledalo"

Dvije faze širenja

U prvoj fazi, koja počinje 12. decembra, Viz Er će stacionirati prvi avion u Tuzli, dok će druga faza uslijediti u martu 2026. godine - kada će stići drugi Erbas A321neo.

Baziranjem dva aviona, Viz Er povećava kapacitet letova iz BiH za pola miliona dodatnih sjedišta u narednoj godini. Tuzla dobija deset novih linija za: Keln, Hamburg, Mastriht, Malme, a od marta 2026. za Berlin, Frankfurt, Geteborg, Landveter, Larnaku, Pariz i Bratislavu.

Sve ovo pored prethodnih letova za Bazel, Dortmund i Memingen. Avio-kompanije „Jet Airlines“ i „Pegasus“ obavljaju paralelne letove za Istanbul na aerodromu u Tuzli, izvještava Biznisinfo.

avion skliznuo

Svijet

Drama na aerodromu: Avion skliznuo sa piste prilikom slijetanja

Aerodrom Tuzla gradi infrastrukturu za 800.000 putnika

Uprava Međunarodnog aerodroma Tuzla nedavno je predstavila strateški plan razvoja i očekivani rast broja putnika, koji bi 2026. godine trebalo da pređe 800.000 putnika.

U proteklom periodu završeno je nekoliko važnih projekata koji su podigli nivo infrastrukture aerodroma:

instalirana je pristupna rasvjeta u dužini od 900 metara

izgrađena je KAPIJA III kapaciteta 360 putnika (dva aviona A320)

izgrađena je nova poslovna zgrada - atrijum

izgrađen je moderan parking sa 320 mjesta

unapređen vizuelni identitet aerodroma

projekat centralne linije je pri kraju, puštanje u rad do sredine decembra.

