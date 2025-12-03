Logo
Large banner

"Visoki predstavnik "skida" lidere i zakone, mora se ukinuti OHR i prestati sa centralizacijom"

Izvor:

ATV

03.12.2025

07:40

Komentari:

1
"Високи представник "скида" лидере и законе, мора се укинути ОХР и престати са централизацијом"
Foto: House Foreign Affairs Committee Republicans

"Nakon 30 godina od Dejtona i milijardi dolara koje su uložene, BiH je propala država. Visoki predstavnik blokira zakone i zabranjuje ove koji mu se ne sviđaju. Suverenitet BiH se mora obnoviti ukidanjem OHR-a."

Sve se ovo moglo čuti na američkom "brdu", gdje je Maks Primorac, član think-tanka "Heritage Foundation", govorio pred američkim zakonodavcima.

Naime, u organizaciji Pododbora za Evropu unutar Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa, održano je saslušanje o situaciji na Zapadnom Balkanu pod nazivom "Put ka stabilnosti na Zapadnom Balkanu".

"Trideset godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, milijardi dolara koje su uložile SAD, BiH je propala država. Postoje snažne tenzije među njena tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i muslimana i odnosi su narušeni zbog nepovjerenja, ekonomija se raspada, populacija brzo opada, država je dugoročnoj krizi. Vrijeme je da završimo ovu postdejtonsku katastrofu od izgradnje države", rekao je Primorac.

On je dodao da se suverenitet BiH mora obnoviti ukidanjem OHR-a uz napomenu da visoki predstavnik "otpušta izabrane lidere, blokira zakone i zabranjuje sve one koji mu se ne sviđaju".

"Birokrata urušava državni suverenitet, blokira institucije i truje međuetničke odnose. Stejt department mora prekinuti napore za stvaranje centralizovane države koju dominantno vode muslimani jer se time narušava jednakost među narodima prema Dejtonskom sporazumu. Time se Srbi motivišu na separatizam, Hrvati su žrtve diskriminacije dominantne nacije u rukama većinskih muslimana i nemaju pravo da sebi biraju predstavnika, što je dovelo do 62 odsto pada populacije", dodao je Primorac.

U kontekstu američkih investicija u regiji Primorac tvrdi da se proširenje američkog plinovoda odnosno Južna interkonekcija blokira "od strane muslimana u Sarajevu".

Podijeli:

Tagovi:

Maks Primorac

visoki predstavnik

Sarajevo

SAD

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Вулић: Конаковићев нељудски позив на линч српског народа по Шмитовом диктату

BiH

Vulić: Konakovićev neljudski poziv na linč srpskog naroda po Šmitovom diktatu

1 d

0
Федерални медији позивају ОХР да ријеши питање "државне имовине"

BiH

Federalni mediji pozivaju OHR da riješi pitanje "državne imovine"

5 d

0
Стевандић: План им је био да се распусти Народна скупштина и Влада прогласи неуставном

Republika Srpska

Stevandić: Plan im je bio da se raspusti Narodna skupština i Vlada proglasi neustavnom

1 sedm

5
Кецмановић: Српска сада упливала у мирније воде

Republika Srpska

Kecmanović: Srpska sada uplivala u mirnije vode

4 d

2

Više iz rubrike

Без сагласности о дневном реду

BiH

Bez saglasnosti o dnevnom redu

16 h

0
Кошарац: Ми не блокирамо, већ бранимо Српску од напада

BiH

Košarac: Mi ne blokiramo, već branimo Srpsku od napada

21 h

3
Ништа од сједнице, српски министри нису подржали дневни ред

BiH

Ništa od sjednice, srpski ministri nisu podržali dnevni red

23 h

2
Нацрт закона о ВСТС-у: Број чланова се повећава на 20, уводи се и етничка квота

BiH

Nacrt zakona o VSTS-u: Broj članova se povećava na 20, uvodi se i etnička kvota

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

11

45

Povlači se mesni proizvod sa tržišta, pronađena opasna bakterija

11

43

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

11

23

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

11

21

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner