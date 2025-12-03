"Visoki predstavnik "skida" lidere i zakone, mora se ukinuti OHR i prestati sa centralizacijom"

"Nakon 30 godina od Dejtona i milijardi dolara koje su uložene, BiH je propala država. Visoki predstavnik blokira zakone i zabranjuje ove koji mu se ne sviđaju. Suverenitet BiH se mora obnoviti ukidanjem OHR-a."

Sve se ovo moglo čuti na američkom "brdu", gdje je Maks Primorac, član think-tanka "Heritage Foundation", govorio pred američkim zakonodavcima.

Naime, u organizaciji Pododbora za Evropu unutar Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa, održano je saslušanje o situaciji na Zapadnom Balkanu pod nazivom "Put ka stabilnosti na Zapadnom Balkanu".

"Trideset godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, milijardi dolara koje su uložile SAD, BiH je propala država. Postoje snažne tenzije među njena tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i muslimana i odnosi su narušeni zbog nepovjerenja, ekonomija se raspada, populacija brzo opada, država je dugoročnoj krizi. Vrijeme je da završimo ovu postdejtonsku katastrofu od izgradnje države", rekao je Primorac.

On je dodao da se suverenitet BiH mora obnoviti ukidanjem OHR-a uz napomenu da visoki predstavnik "otpušta izabrane lidere, blokira zakone i zabranjuje sve one koji mu se ne sviđaju".

"Birokrata urušava državni suverenitet, blokira institucije i truje međuetničke odnose. Stejt department mora prekinuti napore za stvaranje centralizovane države koju dominantno vode muslimani jer se time narušava jednakost među narodima prema Dejtonskom sporazumu. Time se Srbi motivišu na separatizam, Hrvati su žrtve diskriminacije dominantne nacije u rukama većinskih muslimana i nemaju pravo da sebi biraju predstavnika, što je dovelo do 62 odsto pada populacije", dodao je Primorac.

U kontekstu američkih investicija u regiji Primorac tvrdi da se proširenje američkog plinovoda odnosno Južna interkonekcija blokira "od strane muslimana u Sarajevu".