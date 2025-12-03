Logo
Dječaka (2) udario kombi: Otrgao se iz ruku baki i izletio na ulicu, ima teške povrede

Izvor:

Telegraf

03.12.2025

08:17

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 13 časova u Sremčici, kada je vozač kombija udario dvoipogodišnjeg dječaka.

Mališan je hitno prebačen u bolnicu sa teškim povredama jetre.

Nezgoda se dogodila dok se dječak, nezvanično, nalazio na trotoaru u pratnji svoje bake. U jednom trenutku, dječak se navodno odvojio od nje i pokušao sam da pređe ulicu.

U tom momentu, na njega je prednjim dijelom vozila naleteo kombi kojim je upravljao M. M. (67).

Vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola

Policija je izvršila testiranje vozača M. M. (67) i utvrđeno je da u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola.

O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje će preduzeti dalje korake u vezi sa utvrđivanjem svih okolnosti ove teške nesreće.

(Telegraf.rs)

