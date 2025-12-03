Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Izvor:
SRNA
03.12.2025
08:08
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa kišom, na planinama sa snijegom.
Tokom dana će ponegdje biti i kraćih sunčanih intervala, dok će u Hercegovini biti kišovito tokom čitavog dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar će biti slab, istočnih smjerova ili promjenljiv, u Hercegovini slab do umjeren, na udare pojačan jugo.
Najviša temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.
Vozači oprez! Magla smanjuje vidljivost
Jutros je u BiH pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama ima magle, a kiša je zabilježena u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Mrakovica, Sokolac, Han Pijesak, Čemerno i Tuzla nula, Gacko, Sarajevo i Zenica jedan, Doboj, Banjaluka, Bijeljina i Srebrenica dva, Foča, Višegrad, Jajce i Sanski Most tri, Bileća šest, Mostar i Trebinje osam stepeni Celzijusovih.
Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je u Gacku 21 litar po metru kvadratnom, Bileći 19, na Čemernu 17, Trebinju 16 i Kalinoviku 12.
Na Han Pijesku jutros je izmjereno osam centimetara snijega, na Čemernu dva, Kalinoviku jedan centimetar.
