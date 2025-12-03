Logo
Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

SRNA

03.12.2025

08:08

Ево какво нас вријеме очекује данас
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa kišom, na planinama sa snijegom.

Tokom dana će ponegdje biti i kraćih sunčanih intervala, dok će u Hercegovini biti kišovito tokom čitavog dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, istočnih smjerova ili promjenljiv, u Hercegovini slab do umjeren, na udare pojačan jugo.

Najviša temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Vozači oprez! Magla smanjuje vidljivost

Jutros je u BiH pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama ima magle, a kiša je zabilježena u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Mrakovica, Sokolac, Han Pijesak, Čemerno i Tuzla nula, Gacko, Sarajevo i Zenica jedan, Doboj, Banjaluka, Bijeljina i Srebrenica dva, Foča, Višegrad, Jajce i Sanski Most tri, Bileća šest, Mostar i Trebinje osam stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je u Gacku 21 litar po metru kvadratnom, Bileći 19, na Čemernu 17, Trebinju 16 i Kalinoviku 12.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno osam centimetara snijega, na Čemernu dva, Kalinoviku jedan centimetar.

