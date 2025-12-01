Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode.

Jutro je pretežno vedro uz umjerenu oblačnost, a ponegdje se oko rijeka i po kotlinama magla može zadržati tokom dana, uz hladnije vrijeme u tim predjelima.

Vjetar će biti slab, južnih smjerova ili promjenljiv, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od pet do devet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Gacko, Han Pijesak i Kalinovik minus četiri, Sokolac, Srebrenica i Šipovo minus tri, Novi Grad, Srbac, Bijeljina, Prijedor i Sarajevo minus dva, Čemerno, Doboj i Mrkonjić Grad minus jedan, Banjaluka, Ribnik, Bugojno, Bjelašnica, Drvar, Tuzla i Zenica nula, Kneževo jedan, Foča, Bihać i Mostar tri, Višegrad i Mrakovica četiri, Trebinje i Neum pet stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno 13 centimetara snijega, na Sokocu i Kneževu pet centimetara.