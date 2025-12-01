Logo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Izvor:

ATV

01.12.2025

07:54

Komentari:

0
Ево какво нас вријеме очекује данас
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode.

Jutro je pretežno vedro uz umjerenu oblačnost, a ponegdje se oko rijeka i po kotlinama magla može zadržati tokom dana, uz hladnije vrijeme u tim predjelima.

Vjetar će biti slab, južnih smjerova ili promjenljiv, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Očekujte povoljne vremenske i saobraćajne uslove

Najviša temperatura vazduha biće od pet do devet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Gacko, Han Pijesak i Kalinovik minus četiri, Sokolac, Srebrenica i Šipovo minus tri, Novi Grad, Srbac, Bijeljina, Prijedor i Sarajevo minus dva, Čemerno, Doboj i Mrkonjić Grad minus jedan, Banjaluka, Ribnik, Bugojno, Bjelašnica, Drvar, Tuzla i Zenica nula, Kneževo jedan, Foča, Bihać i Mostar tri, Višegrad i Mrakovica četiri, Trebinje i Neum pet stepeni Celzijusovih.

vrijeme kisa nevrijeme

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Na Han Pijesku jutros je izmjereno 13 centimetara snijega, na Sokocu i Kneževu pet centimetara.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Sunčano

toplo

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

Društvo

Posljednji dan novembra donosi nam sunčano i toplije vrijeme

1 d

0
Ево какво нас вријеме сутра очекује

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

2 d

0
Метеоролози објавили вијест која ће обрадовати многе

Društvo

Meteorolozi objavili vijest koja će obradovati mnoge

5 d

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

5 d

0

Više iz rubrike

Беба дијете

Društvo

Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođeno 16 beba

7 h

0
Вјеровање каже: Данас посебно треба да пазимо шта говоримо и избјегавамо расправе

Društvo

Vjerovanje kaže: Danas posebno treba da pazimo šta govorimo i izbjegavamo rasprave

8 h

0
Кошарац о скандалу: "Шта ће рећи бошњачки политичари? Правиће се луди"

Društvo

Košarac o skandalu: "Šta će reći bošnjački političari? Praviće se ludi"

8 h

3
Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

Društvo

Dodik: Zvižduci našoj himni pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima

17 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner