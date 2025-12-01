Vjerovanje kaže: Danas posebno treba da pazimo šta govorimo i izbjegavamo rasprave

Rođen u Ankiri, u Maloj Aziji, od mladosti je pokazivao smirenost, čvrstinu i mudrost. Vjeru u Hrista nije krio — naprotiv, javno ju je ispovijedao i zbog toga bio izložen surovim mučenjima od strane rimskih vlasti.

Prema crkvenom predanju, načelnik Agripin pokušavao je da ga ubijedi da se pokloni idolima, obećavajući mu da će tako sačuvati život. Platon mu je na to mirno odgovorio: dvije su smrti — jedna prolazna, druga vječna. Trudio se da ostane u istini do posljednjeg daha, znajući da je život bez vjere prazan. Trpio je teška mučenja — usijano gvožđe, struganje kože, glad i tamnicu — ali nikada nije odustao. Na kraju je posječen oko 266. godine i tako primio, kako se kaže, vijenac vječne slave.

Ko je bio Sveti Platon i zašto je važan

Platon je u hrišćanskoj tradiciji zapamćen kao čovjek koji je stradao, ali nikada nije poklekao. Kada su mu pominjali slavnog helenskog filosofa Platona, odgovarao je da s njim nema ništa zajedničko osim imena. Govorio je da uči mudrost koja dolazi od Hrista, a ne mudrost koja je, kako je tvrdio, pred Bogom — ludost.

U tamnici je proveo 18 dana bez hrane i vode. Stražarima, koji su se čudili kako je živ, rekao je da se oni siti mesom i vinom, a on molitvom i Hristom — lozom istinitom. Ta snaga, istrajnost i duhovna dubina razlog su što se dan Svetog Platona poštuje kao dan velikog stradalnika i primjera nepokolebljive vjere.

Običaji i vjerovanja za ovaj dan

Iako praznik Svetog Platona nije crveno slovo, nosi posebnu težinu jer se povezuje sa postojanošću u vjeri i unutrašnjom snagom. Vjernici ga najčešće obilježavaju molitvom, mirom i skromnim ponašanjem.

1. Paljenje svijeće za mir i istrajnost

Ujutro se pali svijeća za lični mir, ali i za one koji prolaze kroz teška životna iskušenja.

2. Molitva za mudrost

Vjeruje se da se na ovaj dan posebno čuje molitva za duhovnu snagu i jasne misli, jer je i sam Sveti Platon bio simbol hrišćanske, a ne filosofske mudrosti.

3. Izbjegavanje svađa i praznih riječi

Predanje kaže da onaj ko se uzdrži od rasprava i ružnih riječi, u dom unosi blagoslov mira i trpljenja.

U mnogim krajevima običaj je da se posti ili da se bar izbjegava teška, masna hrana — u znak poštovanja prema Platonovim mukama u tamnici. Stari zapisi kažu i da je dobro pomoći nekome ko prolazi kroz nepravdu ili nevolju, jer Sveti Platon naročito štiti one koji brane slabije.

Poruka praznika

Ako želite da učinite samo jednu stvar za svoju dušu, onda neka to bude molitva za strpljenje i čistu namjeru. Sveti Platon stradao je jer nije htio da se proda za trenutni mir — izabrao je ono što traje duže od jednog života. Vjernici vjeruju da upravo takve molitve na ovaj dan najlakše prolaze kroz sve šumove svijeta.