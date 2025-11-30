Pero ostao vjeran tradiciji: Guske i patke nisu zaboravljene u Semberiji

Iako je gajenje gusaka danas prava rijetkost, jer se sve manje ljudi odlučuje za ovu zahtjevniju vrstu peradi, Pero Ercegovac je ostao vjeran tradiciji.

Pažljivo vodi računa o ishrani, prostoru i čistoći svoje živine, pa guske i patke kod njega brzo napreduju, ostaju zdrave i daju izuzetno kvalitetno meso. Upravo zbog toga, ali i zbog prirodnog načina uzgoja, ovaj posao mu se i te kako isplati — domaća perad i dalje ima sigurnu potražnju.

"To donekle isplati se, nabavljali smo oko 70 gusaka i 30 do 40 pataka. Negdje smo bili zadovoljni i sa cijenom i sa kupcima. Prvenstveno nosimo u Bijeljinu na pijacu i prodajemo, uzmemo je kao malu gušče hranimo i držimo od aprila do današnjih dana i Nove godine dok se one prodaju. Vijena je Prvenstveno je po dogovoru kako se dogovorimo. Prodajemo i mast guščiju u flašici oko 20 maraka mast, guska uređena oko 30 maraka i tako da izađe od 120 do 150 maraka guska", kaže Pero.

Posebnu vrijednost na njegovom imanju ima guščija mast, koja je oduvijek bila na cijeni i i dalje važi za jedan od najtraženijih narodnih lijekova. Tradicionalno se koristi za ublažavanje kašlja i raznih respiratornih tegoba, pa mnogi kupci iz okolnih mjesta dolaze baš kod Pere po provjerenu mast.

“Narod uzima za prehlade i to se ima računa ne mogu reći da nema u odnosu na svinje i ostalu poljoprivredu", kaže Pero.

Na imanju Ercegovaca ne uzgajaju se samo guske i patke. Pilići, koze i prasići čine da dvorište uvijek bude puno života, a posla ima od ranog jutra do mraka. Ipak, Pero se ne žali — navikao je da živi od svog rada. Uprkos svim izazovima današnjeg vremena, ovaj vrijedni domaćin pokazuje da se od tradicionalnog rada na selu ipak može živjeti.