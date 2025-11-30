Logo
Klizište kao geotehnički problem: U Banjaluci ih ima čak 180

Teodora Begović

30.11.2025

19:23

0
Zbog velike količine padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, koji su uticali na stabilnost terena i potporne konstrukcije došlo je do obrušavanja klizišta u Kragujevcu. U Banjaluci ima čak 180 registrovanih klizišta.

Stručnjaci ističu da geološka faza izrade projektne dokumentacije predstavlja suštinu, a ne formu i neophodno je da se geološka istraživanja temeljno odrade prije izgradnje objekata čime se utvrđuju precizni uslovi za izgradnju konkretnog objekta na konkretnoj lokaciji.

Na terenu koji je već evidentiran kao nestabilan, svaka gradnja bez prethodne sanacije nosi rizik koji se kasnije višestruko naplati. Upravo zato upozoravaju stručnjaci da je analiza i stabilizacija tla obavezna polazna tačka, jer ako se preskoči prvi korak, cijeli objekat ostaje na klimavim nogama.

Klizišta se najčešće aktiviraju na terenima koji nisu prethodno ispitani ili sanirani. Struka upozorava da se takav rizik može izbjeći samo ako se gradnja vodi planski i u skladu sa propisima. Poštovanje pravila struke i zakonske regulative ključ su smanjenja rizika od klizišta.

