Sa strahom su čekali noć: Jaćimovići dobili novi dom

Voda, struja, kupatilo i sobe za mališane. Sve to ima novi dom Jaćimovića u Koprivni kod Modriče. Zamijenio je trošnu kuću kojoj je prijetilo klizište.

Sa strahom su čekali noć, pričaju roditelji petoro mališana. Sada su odahnuli.

“Jednostavno sve je bolje, imamo vodu imamo struju, sve kako treba, jednostavno gore uslovi nisu bili, otac Jadranko je rekao klizište je poteglo kuću, svaki dan je bio strah", priča Ruža, majka petoro djece.

“Voda nam je najosnovnija što imamo vodu, gore nismo imali vode svaki dan smo vodili u kombiju po cisternu vode bacaj pumpom", kaže Arsenije, otac mališana.

U 200 kvadrata novog doma biće mjesta i za dječije sobe. Marica će svoju dijeliti sa sestrom Marijom.

"“Zato što ću imati radni sto gdje imam da radim zadaću i da učim”, kaže Marica.

Inicijativu da Marica, Marija, Milica, Mirko i Magdalena imaju dom dostojan čovjeka, pokrenuo je lokalni paroh. Srbi za Srbe su organizovali akciju.

“Zadnjih godinu godinu i po, kontaktirali smo "Srbi za Srbe" koji su došli na lice mjesta i koji su ih stavili na njihov popis da mogu da rade", priča Jadranko Stojanović, paroh.

“ Našli smo kući koju smo prvo kupili zatim odradili građevinske radove preuredili opremili namještajem i bijelom tehnikom", kaže Mladen Malić, iz organizacije "Srbi za Srbe".

Od januara do avgusta su uz pomoć donatora prikupljali novac. Potom se krenulo u kupovinu i opremanje kuće, a sve je koštalo oko 100.000 maraka. Novi dom je i osveštan, a Jaćimovići će u njemu uskoro proslaviti i krsnu slavu Svetog Nikolu.