Bizarna etiketa japanskog umjetnika na majici postala je viralna

Izvor:

Indeks

11.01.2026

14:54

Komentari:

0
Мајица, жилет
Foto: Instagram/bokunou

Jedna majica izazvala je pravu buru na internetu, ne zbog svog kroja ili štampe, već zbog šokantne etikete sa nekonvencionalnom porukom.

Dizajn japanskog umjetnika Bokunoua postao je viralan nakon što su korisnici društvenih mreža primjetili neobičan detalj na kragni.

Etiketa je dizajnirana da izgleda kao brijač, sa tragovima lažne krvi. Da bi se dodatno zaintrigiralo, prati je upozorenje: „Ne gledajte etiketu“, zajedno sa tvrdnjom da će svako ko je dodirne dobiti „krvave prste“.

Ovaj kontroverzni komad odjeće dio je linije koju je Bokunou predstavio u okviru izložbe u junu 2024. u tokijskom Šibuja PARKO centru. Izložba, koju je kurirao umjetnički kolektiv Čim Pom, sastojala se od nošenih i nekonvencionalnih odevnih predmeta.

Reakcije na mreži

Kao što se i moglo očekivati, dizajn je izazvao lavinu komentara, a mnogi su se pitali zašto bi neko uopšte stvorio takav komad, nazivajući ga „odvratnim“ i „zbunjujućim“.

66f4346e673d1 бојан савић

Gradovi i opštine

Savić odbrusio Kresojeviću: Prvo isplatite stare dugove poljoprivrednicima!

„To je odvratno, zašto praviti takvu majicu? Bolje da je šala, ne želim da vidim pravu krv“, napisala je jedna osoba na mreži. Drugi korisnik se pitao: „Koja je poenta, ko nasumično ide i gleda nečiju etiketu?“

Treći je jednostavno prokomentarisao: „Lmaoo, zbunjen sam.“

Ko je umjetnik koji stoji iza dizajna?

Prema pisanju Niew Media, Bokunou je svestrani umjetnik poznat po svojim „raznim ulogama komičara, izvođača i umjetnika“. Ovog puta, umjesto da bude di-džej kako bi oživio događaje muzikom, preuzeo je ulogu „Mirisnog džokeja“, manipulišući mirisima kako bi stvorio jedinstveno iskustvo za posjetioce.

Njegova izložba je navodno uključivala i druge neobične predmete, poput bijele majice namenjene za igru prskanja sosom od paradajza, balaklave i pohabanih farmerki i dukserica sa kapuljačom.

Prošle godine je takođe održao samostalnu izložbu pod nazivom „Artisanal“, koja je trajala od 16. jula do 9. novembra. Dok je izložba iz 2024. godine predstavila arhivu od 1.000 umjetničkih djela, detalji o fokusu prošlogodišnjeg događaja nisu poznati.

(indeks)

majica

trend

