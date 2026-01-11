Kolaps na Ublima kod Trebinja

Izvor:
ATV
11.01.2026
14:31
Izletište Ubla brojnim Trebinjcima je današnja zimska destinacija pa je na putu nastao pravi kolaps.
Ovo izletišta nalazi se u podnožju planine Orijen, pao je snijeg, a priroda idealna baš zato su danas mnogi iz Trebinja odlučili da tamo provedu ovu nedjelju.
Problem je nastao na putu koji je uzak, a kako za ATV kažu neki Trebinjci "na putu je sami led".
Oni najmlađi koji danas nisu otišli na snijeg i Ubla uživali su u gradskom parku jer je tamo od danas otvoreno klizalište.
