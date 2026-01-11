Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

11.01.2026
12:01
Komentari:1
Na svim graničnim prelazima prema Hrvatskoj duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
Podsjećamo, novi granični prelaz na Gradišci i dalje nije pušten u rad. Razlog je jednostavan - Zijad Krnjić. Riječ je o članu Upravnog odbora UIO koji dolazi iz FBiH i ne želi da da saglasnost na potrebnu dokumentaciju kako bi se granični prelaz pustio u funkciju.
Zbog toga, putnici i ove godine gube sate, čekajući u kilometarskim kolonama na graničnim prelazima BiH i Hrvatske, a najgore stanje je ubjedljivo upravo u Gradišci.
Novi granični prelaz je završen, ali ne i pušten u funkciju. Uprava za indirektno oporezivanje nije usvojila potrebne izmjene pravilnika, a protiv je glasao upravo Zijad Krnjić koji po nečijem nalogu vrši opstrukcije.
Dok Krnjić ne glasa za pravilnik, putnici se mole za strpljenje. Izgubljeni sati u kolonama mogu se fakturisati na račun stručnjaka iz SDA.
