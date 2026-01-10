Logo
Large banner

"Darko Jurošević oživio moć srpske srednjovjekovne države"

Izvor:

ATV

10.01.2026

19:36

Komentari:

0
"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовјековне државе"
Foto: ATV

Moć srpske srednjovjekovne države oživio je Darko Jurošević – i to na šahovskoj tabli. Umjesto anonimnih kraljeva i pješaka srpski vladari.

Car Dušan i princeza Jelena, svaki potez je važan. Tu je i njihova vojska. Akademski vajar isklesao ih je u drvetu i udahnuo im dušu.

"Ipak je šah misaona igra. Car Dušan, država. I simbolično povlačenje poteza? Da to je jedna mala tajna kako je ova srpska srednjovijekovna država bila toliko uspješna", kaže Darko Jurošević, akademski slikar i vajar, Milići.

Ključne poteze povlačio je i Darko, dok je stvarao „Šah cara Dušana“ u Milićima. Bijele figure izvajao je u javoru, crne u orahu. Detalj po detalj.

Iako se to možda na prvi pogled ne bi reklo, svaka od ovih figura na šahovskoj tabli izrađena je ručno. U sve to Darko je uložio mnogo rada i truda. Samo tri godine radio je tri godine, a na cijelom projektu ukupno pet godina.

Svaka figura ima svoju simboliku i istorijski karakter. A njihovo nastajanje ponosno su pratili porodica i prijatelji.

"I prije toga je radio neke druge projekte i stvarno sam bio oduševljen. Ali ovo je ja mislim vrh njegovog rada", kaže Ranko Jurošević, brat Darka Juroševića.

A svakodnevno se rađaju i nove ideje. Darko neumorno stvara. Bilo bi dobro , kaže, da umjetnička instalacija „Šah cara Dušana“ svoje mjesto pronađe u nekoj od institucija kulture. Za sada, šahovska tabla, sa koje se srpska istorija tako lako upija, postaje življa i razumljivija, svjetlost dana ugleda tek u rijetkim prilikama i školi u Milićima.

Podijeli:

Tagovi:

Car Dušan

šah

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Društvo

Fenečki biseri oduševili prijedorsku publiku

4 h

0
Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа

Košarka

Sjajan meč u Laktašima: Igokea nakon produžetka bolja od Kluža

4 h

0
Зукан Хелез добио јасан одговор: Република Српска је формирана да буде трајна!

BiH

Zukan Helez dobio jasan odgovor: Republika Srpska je formirana da bude trajna!

4 h

1
Српска наставља да јача своју позицију на међународној сцени

Republika Srpska

Srpska nastavlja da jača svoju poziciju na međunarodnoj sceni

4 h

0

Više iz rubrike

Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Društvo

Fenečki biseri oduševili prijedorsku publiku

4 h

0
Епископ Сергије: Босанска црква није и никада неће постојати, ИЗ да се огради од изјава Церића

Društvo

Episkop Sergije: Bosanska crkva nije i nikada neće postojati, IZ da se ogradi od izjava Cerića

4 h

5
Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

Društvo

Vozači oprez: Velike gužve na graničnim prelazima

6 h

0
Грађани у Сарајеву огорчени: Иако су прилази очишћени од снијега, Рад и даље не одвози смеће

Društvo

Građani u Sarajevu ogorčeni: Iako su prilazi očišćeni od snijega, Rad i dalje ne odvozi smeće

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Amerikanci upozorili Zelenskog: Od "orešnika" ne spasava ni bunker

22

02

Naučnici na crtežu Leonarda da Vinčija pronašli njegov DNK?

21

54

Drama u Areni: Srbija tek poslije penala savladala Holandiju

21

51

Šmic: Neizbrane birokrate ne mogu da utiču na volju naroda da bira svog predsjednika

21

39

Hladnoća loše utiče na telefone, evo kako da "prežive" zimu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner