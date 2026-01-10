Logo
Vozači oprez: Velike gužve na graničnim prelazima

10.01.2026

16:46

Komentari:

0
Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Brod, Kozarska Dubica, Orašje, Izačić i Velika Kladuša pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zbog snježnih smetova u prekidu je saobraćaj na putu Ulog-Klanci preko prevoja Morine.

Гужве граница

BiH

Zijad Krnjić krade dane putnicima na graničnim prelazima

Na putnim pravcima Resanovci-Drvar i Bosansko Grahovo-Strmica na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila.

Na dionici Olovo-Kladanj, preko prevoja Karaula, obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila.

Iz AMS vozačima skreću pažnju na zasnježen kolovoz i otežanu vožnju i na ostalim dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja, naročito na putu od Gacka prema Trnovu i Šćepan Polju.

U nižim predjelima saobraćaj se odvija usporeno, jer su kolovozi izrazito

klizavi.

Vidljivost je zbog magle smanjena u kotlinama i duž riječnih tokova, posebno na širem području Istočnog Sarajeva, Foče, Banjaluke i Gradiške.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, osim odrona, postoji opasnost i od ledenica.

Vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

