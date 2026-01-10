Episkop Sergije: Bosanska crkva nije i nikada neće postojati, IZ da se ogradi od izjava Cerića

Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije izjavio je da je krajnje vrijeme da se Islamska zajednica u BiH ogradi od istupa bivšeg reisa Mustafe Cerića u vezi sa formiranjem bosanske pravoslavne crkve, te upozorio da su to opasne riječi koje neće doprinijeti učvršćivanju mira i zajedničkog života.

"Taman kad se uhvatilo malo predaha od opasne retorike, koja ovoj zemlji nikada nije donosila mir već nemir, sukobe i ratove, odnekud, ničim izazvan, javio se bivši poglavar Islamske zajednice u BiH, a kasnije i bivši kandidat za člana Predsjedništva BiH Mustafa Cerić sa prijedlogom da se formira bosanska pravoslavna crkva", naveo je episkop Sergije.

Vladika je ukazao da je Cerić valjda riješio sve probleme u vjersko-političkom životu Bošnjaka, pa je odlučio da se pozabavi pravoslavnim Srbima i njihovom Crkvom, u želji da, kako sam kaže, poveže "državnost, duhovnost i identitet".

"Da nije tužno bilo bi smiješno! Odlučan da prekroji identitet zemlje u koju se zaklinje, jer je istoriju odavno prekrojio, gospodin Cerić u svom /dnevno/političkom zanosu oštri otupjelo političko koplje kako bi njime prekratio postojanje Srpske pravoslavne crkve i sveo je, pod drugim imenom, u granice bosanskog pašaluka – koji još živi u njemu i njemu sličnima", istakao je episkop Sergije.

Vladika bihaćko-petrovački ističe da Cerić ne zna ili se pravi da ne zna da je hrišćanstvo u Bosni daleko starije od same Bosne, kao ni to da je Sveti Sava lično, nakon dobijanja autokefalnosti, osnovao eparhije čiji su episkopi upravljali Crkvom zapadno od Drine.

"Ne zna gospodin Cerić i nikad neće znati da se Crkve ne osnivaju u stranačkim kabinetima, jer ovo nije ni Nezavisna Država Hrvatska niti kabinet ukrajinskog predsjednika, pa da se Crkve osnivaju kao što se osnivaju kulturno-umjetnička društva", naglasio je episkop Sergije.

Vladika je naveo da Cerić, u stanju izuzetno visoke političke temperature, a u želji da ugrabi još koju mrvu medijske pažnje, u svojoj nenadanoj brizi za Pravoslavnu crkvu i njene vjernike, nepozvan predlaže /ponovno/ osnivanje bosanske pravoslavne crkve sa "vlastitim kanonima, sjedištem i jasnom lojalnošću bosanskoj državnosti".

"Nije bosanska pravoslavna crkva nikada postojala niti će ikada postojati, a pogotovu neće biti u službi partijsko-političkih interesa gospodina Cerića i njemu sličnih, jer Crkva traje 2.000 godina i nadživjela je carstva i kraljevstva, pa tako i ono Bosansko kojem su ćirilica i hrišćanstvo bili dva osnovna elementa. O tome gospodin Cerić ne zbori ni slova", ističe episkop Sergije.

Krajnje je vrijeme, naglašava vladika, da se od ovakvih solističkih istupa bivšeg reisu-l-uleme ogradi i Islamska zajednica u BiH, jer kako graditi zajednički život ako neko, ko je do juče bio prvi musliman među muslimanima u BiH, ispaljuje ovako opasne riječi koje ne mogu i neće doprinijeti učvršćivanju mira i zajedničkog života.

"Ponoviću na kraju, po ko zna koji put, Bosnu će uništiti upravo oni koji se u nju najviše kunu. Zato, gospodine Ceriću, odmorite malo i pustite ovu zemlju da diše!", naveo je vladika Sergije u pisanoj izjavi objavljenoj na sajtu Eparhije.