Fenečki biseri oduševili prijedorsku publiku

Muzički ansambl Fenečki biseri svoje početke veže za nastupe u okviru trpeze ljubavi poslije liturgije u manastiru Fenek.

Od tada se trude da svoj repertoar prošire i bogate. Iza njih je nekoliko stotina nastupa u zemlji i regionu.

"To su uglavnom duhovne i najljepše rodoljubive etno pjesme, počeli smo da pjevamo o Kosovu i Metohiji, snimili smo svoje autorske numere „Zavet Kosova“, a proširili smo pjevajući pjesme o Krajini i ostalim dijelovima u Makedoniji, Crnoj Gori", kaže Nikola Nastasijević, muzički rukovodilac ansambla Fenečki biseri.

U sastavu je 11 muzičara sa dugogodišnjim iskustvom. Svaki član, na svoj način doprinosi njihovom prepoznatljivom i bogatom zvuku.

"Postoje stvari koje se rade zbog novca, i stvari koje se rade iz ljubavi, a Fenečki biseri i ova vrsta muzike, i ova publika i ovaj osjećaj je stvarno nešto što može da se radi samo ako se baš baš voli", kaže Jana Mihajlović, vokal ansambla Fenečki biseri.

"Kroz svoj lični primer mogu da pokažem i drugima kako se zapravo čuva naša tradicija, naši običaji naša muzika, čak mi je i prabaka pevala neke stare pesme pa ja to dalje prenosim svojoj mlađoj braći, porodici", kaže Dunja Mihajlović, vokal ansambla Fenečki biseri.

Grad Prijedor tradicionalno organizuje koncerte povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, kao poruku jedinstva, sabornosti i sloge.

"Grad Prijedor je upriličio ovaj koncert sa željom da čestitamo našim sugrađanima i da čestitamo svim Srbima širom svijeta Dan Republike Srpske, da ih pozovemo na jedinstvo, slogu i sabornost i da kažemo da je ovo vjerovatno najveći dan u našoj istoriji dugo godina unazad", kaže Branko Mudrinić, šef Kabineta gradonačelnika Prijedora.

Prijedorska publika uživala je u koncertu koji je pokazao da muzika ima moć spajanja ljudi, a grupa je još jednom potvrdila svoj muzički status koji čuva i njeguje tradiciju, donoseći radost i emocije svima koji ih slušaju.