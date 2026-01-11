Orban: Liberalni svjetski poredak se raspada, došlo doba nacija

Premijer Mađarske Viktor Orban ocijenio je da se liberalni međunarodni poredak raspada pred očima svih i da je došlo doba nacija.

On je u govoru koji je objavio na "Iksu" naveo da je predsjednik SAD Donald Tramp zadao posljednji udarac liberalnom svjetskom poretku.

Orban je istakao da promjene donose preuređivanje, nesigurnost i opasnosti.

"To je ono što nas čeka u narednim godinama. Međunarodni sporazumi i organizacije više nisu odlučujući. To su lavovi bez zuba, koji i dalje glasno riču u savani, ali ih se više ne plaši nijedna antilopa", rekao je Orban, uz napomenu da se ne može osloniti na te organizacije niti da se vjeruje da će pomoći kada je to potrebno

Orban je ocijenio da je došlo doba bilateralnih sporazuma, ličnih odnosa, interesa i moći.

"Došlo je doba nacija. Dobra vijest je ta što smo na vrijeme počeli da se pripremamo", kaže Orban.

On je ocijenio da oni koji danas najglasnije plaču pored "sanduka liberalnog svjetskog poretka" nisu shvatili niti su željeli da shvate šta Mađarska radi i zašto.

"Smijali su se mađarskoj spoljnoj politici, ali znamo ko će se zadnji smijati", poručio je Orban.

Prema njegovim riječima, danas su Vašington, Peking, Moskva i Istanbul zainteresovani za to da Mađarska uspije.

Orban je napomenuo da je Budimpešta postigla i nastavlja da postiže desetine sporazuma sa vodećim svjetskim silama u polju trgovine, ulaganja i odbrane, te da će ti sporazumi garantovati siguran razvoj Mađarske čak i u ovom novom svjetskom poretku, za koji je rekao da liči na film o divljem zapadu.

"Ponovo mir, međunarodno poštovanje, razvoj, snažna i velika Mađarska - Fides", dodao je Orban.