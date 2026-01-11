Slovački premijer Robert Fico smatra da Kaju Kalas treba zamijeniti sa mjesta visoke predstavnice EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, prenosi agencija RIA Novosti.

"Prvi put ću ovo reći naglas: Moramo zamijeniti Kaju Kalas, visoku predstavnicu EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku", rekao je Fico u intervjuu za slovački televizijski kanal TA3.

On je istakao da Evropska unija ne reaguje blagovremeno na krizu i da joj nedostaje nezavisno mišljenje o globalnim događajima.

Fico je ranije nazvao je ozbiljnom greškom vjerovanje da će neko uspjeti da se obračuna sa Rusijom koristeći sukob u Ukrajini, kao i da je uvjeren da se mirovni pregovori namjerno ometaju.

Za 35 dana, šefica evropske diplomatije, Kaja Kalas, nije uspjela da prebroji i navede 19 zemalja koje je Rusija navodno napala, istakao je Aleksej Puškov, šef Komiteta Savjeta Federacije za informacionu politiku.

"Kaja Kalas, poznata po svom neprofesionalizmu, prvo je optužila Rusiju da je navodno napala 19 zemalja tokom proteklih 100 godina, a zatim nije odgovorila na zahtjev poslanice Evropskog parlamenta iz Luksemburga koja ju je tražila da navede tih 19 zemalja", napisao je na Telegramu.