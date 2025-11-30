Logo
Zakon o podršci nezaposlenom roditelju sa četvoro i više djece: Šta se mijenja?

ATV

30.11.2025

19:09

Foto: ATV

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o podršci nezaposlenom roditelju sa četvoro i više djece. Cilj je unapređenje postojećeg rješenja i jačanje podrške višečlanim porodicama.

Zakon koji je na snazi od januara 2023. godine sada prolazi prve korekcije. U Ministarstvu kažu da je praksa pokazala određene nedostatke, posebno u dijelu kontrole i uslova za ostvarivanje prava. Ovo pravo trenutno koristi 4.880 roditelja, a za tu namjenu se mjesečno izdvaja oko pet miliona maraka.

"Korisnici koji se prijavljuju za ovaj program moraju imati mjesto prebivališta sa iste adrese najmanje 3 godine ne smije da bude ni krivična prijava o izvršenju za podnosioca zahtjeva ili člana porodice koji se tiče nasilja nad djecom ili nekoga ko je u porodičnoj zajednici isto tako revidencija dokumentacije koja će biti na godišnjem nivou", kaže Selma Čabrić, ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Izmjene donose strože kontrole, ipak problem ostaje, iznos podrške se ne povećava. Naknada od 750 maraka, koju porodice smatraju ključnom za stabilnost kućnog budžeta, ostaje ista. Ministarstvo još nema procjenu kada bi moglo doći do usklađivanja iznosa sa rastom troškova života.

"Ovih 750 KM nije vezano za najnižu platu ovo je određeno kao, neću reći socijalno davanje već materijalna pomoć nezaposlenom roditelju sa 4 ili više djece. Tako da u ovom momentu vam ne mogu reći kad bi to moglo da bude ali ovaj iznos nije vezan za najnižu platu", kaže Čabrić.

Nova rješenja treba da uvedu dodatnu sigurnost, provjere i jasnije kriterijume, dok se odgovor na pitanje povećanja naknade i dalje čeka. Nakon skupštinske procedure, izmjene bi trebalo da stupe na snagu u narednom periodu.

