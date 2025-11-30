Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

Izvor:
ATV
30.11.2025
18:03
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da se iz društva u Srpskoj ispisao onaj ko odabere Nasera Orića za svoje društvo.
- Čast svakome, ali ko u Republici Srpskoj odabere Nasera Orića za svoje društvo iz našeg se društva ispisao. Opravdanja su suvišna - naveo je Stevandić na Iksu.
