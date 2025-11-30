Logo
Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

Izvor:

ATV

30.11.2025

18:03

Komentari:

4
Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da se iz društva u Srpskoj ispisao onaj ko odabere Nasera Orića za svoje društvo.

Милорад Додик

Društvo

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

- Čast svakome, ali ko u Republici Srpskoj odabere Nasera Orića za svoje društvo iz našeg se društva ispisao. Opravdanja su suvišna - naveo je Stevandić na Iksu.

Аца Лукас Насер Орић

Scena

Usijale se mreže: Oglasio se Aca Lukas zbog slike sa Naserom Orićem

Nenad Stevandić

Aca Lukas

Naser Orić

Komentari (4)
