Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da se iz društva u Srpskoj ispisao onaj ko odabere Nasera Orića za svoje društvo.

Društvo Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

- Čast svakome, ali ko u Republici Srpskoj odabere Nasera Orića za svoje društvo iz našeg se društva ispisao. Opravdanja su suvišna - naveo je Stevandić na Iksu.