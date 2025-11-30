Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.

Na mrežama se pojavio i video sa zabave na kojoj su bili popularni pjevač i bivši komandant muslimanskih snaga u Srebrenici, optužen za brojne zločine nad Srbima.

Kako se može vidjeti na snimku, Šerif Konjević pjeva, dok Lukas i Orić sjede jedan do drugog.

Koji ne vjeruju u onu fotografiju Lukasa i Nasera evo i video.

Šerif pjeva, Lukas donosi Zikr a Naser cigaru kadi pored Lukasa

Pjevač je za Kurir rekao da se to veče fotografisao sa velikim brojem ljudi i da se ne sjeća svakoga pojedinačno.

- Za stolom su se smijenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - poručio je pjevač.