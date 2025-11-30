U udesu kod Prijedora povrijeđeni muškarac i žena iz Laktaša

Izvor:
Muškarac i žena iz Laktaša danas su lakše su povrijeđeni u sudaru u mjestu Srednja Lamovita na raskrsnici magistralnog, regionalnog i lokalnog puta, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Prijedor.
Povrijeđeni su vozač "audija" čiji su inicijali A. B. i žena koja je bila njegov suvozač K. B.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 12.50 časova, a u njoj je učestvovalo i vozilo "škoda" kojim je upravljalo lice A. Dž. iz Visokog.
