Detalji razbojništva: Bježali ka Banjaluci zbog 300 KM

Amer S. (21) iz Doboja i Jelena B. (27) iz Broda uhapšeni su zbog sumnje da su učestvovali u pljački apoteke u Tesliću, potvrđeno je za ATV.

Pljačka se dogodila sinoć kada je razbojnik ušao u apoteku i pod prijetnjom pištoljem od radnika ukrao novac od pazara. Prema nezvaničnim informacijama ukradeno je oko 300 KM.

Iz PU Doboj je saopšteno da je razbojništvo rasvijetljeno u roku od sat vremena.

”Policiji je prijavljeno da je nepoznata osoba prijetnjom vatrenim oružjem ukralo određen iznos novca od radnika apoteke u Tesliću, nakon čega se sa još jednim licem taksijem uputio prema Banjaluci.

Brzom reakcijom policijskih službenika, na području opštine Kotor Varoš taksi je zaustavljen i uhapšeni su A.S. iz Doboja i J.B. iz Broda koji su predati policijskim službenicima PS Teslić na dalje postupanje”, saopštila je PU Doboj.

Policijski službenici nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju i u toku je kriminalistička obrada nad osumnjičenim licima.