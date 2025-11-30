Djevojka (25) ispala iz auta tokom jezivog udesa: Ocu i sinu nije bilo spasa

U Beogradu kada je noćas došlo do teške saobraćajne nesreće na dionici auto-puta Miloš Veliki povrijeđena je mlada žena od oko 25 godina.

Prema prvim informacijama, žena je ispala iz vozila tokom udesa pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, piše Blic.

Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i teško povrijeđenu djevojku prevezle u Urgentni centar, gdje je primljena bez svijesti.

Hitno zbrinuta u bolnicu

Imala je vidljive hematome na kolenima, kao i krvarenje u predjelu glave, zbog čega je hitno zbrinuta. Za sada nije poznat stepen povreda niti da li je životno ugrožena.

Podsjetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, oko jedan sat poslije ponoći, na auto-putu "Miloš Veliki", u smjeru ka Čačku, na djelu mosta na Savi, na teritoriji opštine Surčin–Obrenovac, stradala je šestomjesečna beba i muškarac, a žena je povrijeđena.