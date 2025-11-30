Logo
Papa Lav se pomolio u jermenskoj crkvi u Istanbulu

Izvor:

SRNA

30.11.2025

09:23

Папа Лав се помолио у јерменској цркви у Истанбулу

Papa Lav Četrnaesti pomolio se u jermenskoj apostolskoj crkvi u Istanbulu kao gest podrške hrišćanskom jedinstvu i hrišćanskim manjinama u Turskoj.

"Ova posjeta mi pruža priliku da zahvalim Bogu na hrabrom hrišćanskom svjedočenju jermenskog naroda kroz istoriju, često u tragičnim okolnostima", rekao je poglavar Katoličke crkve.

Papa Lav se klonio kontroverzi tokom prvih šest mjeseci svog mandata, a jutros je samo suptilno pomenuo patnje Jermena, prenosi AP.

Pored ekumenske simbolike, ova posjeta pape je i signal tihe podrške naporima da se zaliječe vjekovne rane između Turske i Jermenije. Njihov odnos je obilježen masovnim ubistvima u prošlosti i decenijama nepovjerenja, navode komentatori.

Жељко Обрадовић

Košarka

Ovi košarkaši su otjerali Željka Obradovića iz Partizana?

Procjenjuje se da je 1,5 miliona Jermena ubijeno u masakrima, deportacijama i prisilnim marševima koji su počeli 1915. godine u Otomanskoj Turskoj. Mnogi istoričari smatraju ovaj događaj genocidom.

Turska negira da su stradanja predstavljala genocid i tvrdi da je broj žrtava preuveličan, te da je riječ o žrtvama građanskog rata i nemira.

