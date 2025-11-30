Policijski inspektor osumnjičen za silovanje

Policijski inspektor uhapšen je u Albaniji zbog sumnje da je počinio silovanje.

Policijskog inspektora čiji su inicijali J. U. uhapsila je albanska Agencija za policijski nadzor pri povratku sa Kosova i Mitohije, a tereti se za krivična djela prisilni seksualni odnos sa odraslom osobom i zloupotreba službenog položaja.

Uhapšen je u okviru istrage u vezi sa događajem od 17. novembra, nakon prijave L. H. koja je tvrdila da je policijski službenik putem ucjene i prijetnji izvršio prinudni seksualni odnos, saopšteno je iz Agencije.

Svijet Migranti u parku silovali djevojku (18): Nemoćni vjerenik sve gledao

Dodali su i da je Agencija dostavila dodatne proceduralne materijale i ženskoj osobi M. U. osumnjičenoj za krivično djelo prijetnja da se ne prijavi i muškarcu A. K. koji se tereti za pomoć izvršiocu krivičnog djela.

Iz Agencije su napomenuli da je J. U. u vrijeme izvršenja krivičnog djela obavljao dužnost zamjenika specijaliste u Sektoru opšte patrole Policijske stanice Diber, a trenutno radi kao zamjenik specijaliste u Odjeljenju za operativnu podršku istrazi, prenosi Kosovo onlajn.