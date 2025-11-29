Detalji stravične nesreće: Otac i kćerka (16) poginuli, majka prevezena u bolnicu

Stradala porodica iz Inđije, prema prvim saznanjima, jutros je bila na putu ka svinjokolju kada je došlo do tragedije.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Laćarku na putu koji vodi prema Čalmi, u kojoj su u sudaru putničkog automobila i kombija poginuli muškarac i njegova 16-godišnja kćerka. Majka je preživjela i prevezena je u bolnicu. Stradala porodica iz Inđije, prema prvim saznanjima, jutros je bila na putu ka svinjokolju kada je došlo do tragedije.

Očevici, koji su se zatekli odmah nakon udara, tvrde da je putnički automobil, u trenutku skretanja, naletio na kombi koji se, kako navode, "ispriječio na putu" baš u dijelu krivine prema Čalmi, gdje je vidljivost smanjena. Zvanične potvrde o uzrocima još nema. Policija i tužilaštvo utvrđuju tačan slijed događaja.

Scena Kija Kockar napustila Srbiju nakon sukoba sa Kaćom Živković

U Opštu bolnicu Sremska Mitrovica prevezene su dvije osobe

Muškarac (35) koji ima povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, žena (37) koja je zadobila povrede u predjelu ramena. Oboje su svjesni i orijentisani, a u toku je kompletna dijagnostika i praćenje stanja.

Nadležni prikupljaju tragove i svjedočenja kako bi se utvrdilo šta je dovelo do sudara u krivini, koju vozači odavno smatraju rizičnom, a koja je jutros bila dodatno otežana gustim slojem magle.