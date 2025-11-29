Otklonjen kvar sa softverom: Obnavljanje letova potvrđeno iz ovih avio-kompanija

Kompanija Viz Er potvrdila je danas da je ažuriranje softvera koje je zahtjevala Evropska vazduhoplovna korporacija Erbas uspješno završeno tokom protekle noći na svim avionima iz klase Erbas A320 i da se svi današnji letovi odvijaju prema redu letenja, a obnavljanje letova potvrđeno je i iz Er Fransa.

''Bezbjednost ostaje najviši i ključni prioritet avio-kompanije i nastavljamo da održavamo najrigoroznije standarde u svakom segmentu našeg poslovanja'', izjavio je Diarmuid O'Kongejl, glavni operativni direktor Viz Era.

Nakon što je Erbas objavio prizemljenje 6.000 aviona A320 širom svijeta i obustavu letova, vazdušni saobraćaj se danas postepeno nastavlja i za Er Frans, prenosi BFM televizija.

Putnici na letovima Er Fransa mogu da očekuju da će letovi tokom dana ka svim destinacijama biti realizovani, sa izuzetkom letova ka Karibima, gdje se očekuje da će doći do izvjesnih poremećaja.

Na pariskim aerodromima, jutros je otkazano sedam letova za Nicu, Bordo, Tuluz, Veneciju, Madrid i dva za Kazablanku.

Er Frans je saopštio da su ovi letovi bili otkazani tokom protekle noći, ali da nijedan drugi let danas neće biti otkazan.

Kuvajt ervejz je saopštio da sprovodi ažuriranja softvera sa Erbasom na svojoj floti aviona A320 i da se očekuje kašnjenje nekih letova.

Kompanija Ol Nipon ervejz saopštila je ranije danas da je otkazala 95 svojih domaćih letova zbog softverskog problema na erbasovim avionima.

Više od 40 aviona Erbas serije A320 koji trenutno saobraćaju u Južnoj Koreji trebalo bi da ažurira softver, ali je malo vjerovatno da će problem izazvati veća kašnjenja ili otkazivanja letova u zemlji, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja te zemlje.

Erbas je ranije saopštio da je otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može da ošteti podatke koji su ključni za funkcionisanje kontrole leta.

Mnoge avio-kompanije uključujući IziDžet, Britiš ervejz, Er Lingus, Lufthanzu, Amerikan erlajns, Deltu, Viz er, Er Frans i Ol Nipon ervejs (ANA) potvrdile su sinoć da su pogođene problemom sa softverom u avionima serije A320 kompanije Erbas.

Portparol Erbasa je za Skaj njuz ranije rekao da će neophodna izmjena softvera biti potrebna za oko 6.000 aviona, kao i da će za većinu aviona ažuriranje trajati dva-tri sata, dok će neki modeli zahtijevati i novu opremu.