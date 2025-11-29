Logo
Large banner

Otklonjen kvar sa softverom: Obnavljanje letova potvrđeno iz ovih avio-kompanija

Izvor:

Tanjug

29.11.2025

10:44

Komentari:

0
Отклоњен квар са софтвером: Обнављање летова потврђено из ових авио-компанија

Kompanija Viz Er potvrdila je danas da je ažuriranje softvera koje je zahtjevala Evropska vazduhoplovna korporacija Erbas uspješno završeno tokom protekle noći na svim avionima iz klase Erbas A320 i da se svi današnji letovi odvijaju prema redu letenja, a obnavljanje letova potvrđeno je i iz Er Fransa.

''Bezbjednost ostaje najviši i ključni prioritet avio-kompanije i nastavljamo da održavamo najrigoroznije standarde u svakom segmentu našeg poslovanja'', izjavio je Diarmuid O'Kongejl, glavni operativni direktor Viz Era.

Nakon što je Erbas objavio prizemljenje 6.000 aviona A320 širom svijeta i obustavu letova, vazdušni saobraćaj se danas postepeno nastavlja i za Er Frans, prenosi BFM televizija.

ер србија

Srbija

Oglasila se "Er Srbija": Da li direktiva Evropske agencije utiče na srpske avione?

Putnici na letovima Er Fransa mogu da očekuju da će letovi tokom dana ka svim destinacijama biti realizovani, sa izuzetkom letova ka Karibima, gdje se očekuje da će doći do izvjesnih poremećaja.

Na pariskim aerodromima, jutros je otkazano sedam letova za Nicu, Bordo, Tuluz, Veneciju, Madrid i dva za Kazablanku.

Er Frans je saopštio da su ovi letovi bili otkazani tokom protekle noći, ali da nijedan drugi let danas neće biti otkazan.

Аеродром

Svijet

Problemi na aerodromima širom svijeta zbog kvara softvera

Kuvajt ervejz je saopštio da sprovodi ažuriranja softvera sa Erbasom na svojoj floti aviona A320 i da se očekuje kašnjenje nekih letova.

Kompanija Ol Nipon ervejz saopštila je ranije danas da je otkazala 95 svojih domaćih letova zbog softverskog problema na erbasovim avionima.

Više od 40 aviona Erbas serije A320 koji trenutno saobraćaju u Južnoj Koreji trebalo bi da ažurira softver, ali je malo vjerovatno da će problem izazvati veća kašnjenja ili otkazivanja letova u zemlji, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja te zemlje.

Erbas je ranije saopštio da je otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može da ošteti podatke koji su ključni za funkcionisanje kontrole leta.

Mnoge avio-kompanije uključujući IziDžet, Britiš ervejz, Er Lingus, Lufthanzu, Amerikan erlajns, Deltu, Viz er, Er Frans i Ol Nipon ervejs (ANA) potvrdile su sinoć da su pogođene problemom sa softverom u avionima serije A320 kompanije Erbas.

Portparol Erbasa je za Skaj njuz ranije rekao da će neophodna izmjena softvera biti potrebna za oko 6.000 aviona, kao i da će za većinu aviona ažuriranje trajati dva-tri sata, dok će neki modeli zahtijevati i novu opremu.

Podijeli:

Tagovi:

aerodrom

avio kompanije

viz er

Er France

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Svijet

Viz Er uvodi "biznis klasu za siromašne"

3 sedm

0
Компанија "Виз ер" обавља програм обуке на Аеродрому Бањалука

Banja Luka

Kompanija "Viz er" obavlja program obuke na Aerodromu Banjaluka

1 mj

0
Виз Ер смањује број летова из Бањалуке

Banja Luka

Viz Er smanjuje broj letova iz Banjaluke

1 god

0
Огласила се "Ер Србија": Да ли директива Европске агенције утиче на српске авионе?

Srbija

Oglasila se "Er Srbija": Da li direktiva Evropske agencije utiče na srpske avione?

2 h

0

Više iz rubrike

Јака киша направила хаос на Тајланду: У поплавама погинуле 162 особе

Svijet

Jaka kiša napravila haos na Tajlandu: U poplavama poginule 162 osobe

2 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

FSB: Spriječen teroristički napad

2 h

0
Смртни случајеви дјеце доведени у везу са вакцинама кротив ковида

Svijet

Smrtni slučajevi djece dovedeni u vezu sa vakcinama krotiv kovida

2 h

0
Танкери ”флоте из сјене” погођени? Турска се огласила

Svijet

Tankeri ”flote iz sjene” pogođeni? Turska se oglasila

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner