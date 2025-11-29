Jaka kiša napravila haos na Tajlandu: U poplavama poginule 162 osobe

Izvor:
Portparol tajlandske vlade Siripong Angkasakulkiat izjavio je danas da je u poplavama na jugu Tajlanda poginulo 162 osoba, prenosi Rojters.
Oko milion domaćinstava i više od tri miliona ljudi pogođeno je jakim kišama koje su posljednjih nekoliko dana donijele poplave u 12 provincija na jugu Tajlanda.
Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul proglasio je ranije vanredno stanje u Songkli, ističući "neviđenu težinu" poplava koje su pogodile i najveći grad na jugu Tajlanda, Hat Jai.
