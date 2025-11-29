Logo
Large banner

Jaka kiša napravila haos na Tajlandu: U poplavama poginule 162 osobe

Izvor:

Agencije/Reuters

29.11.2025

10:01

Komentari:

0
Јака киша направила хаос на Тајланду: У поплавама погинуле 162 особе
Foto: Tanjug/AP

Portparol tajlandske vlade Siripong Angkasakulkiat izjavio je danas da je u poplavama na jugu Tajlanda poginulo 162 osoba, prenosi Rojters.

Oko milion domaćinstava i više od tri miliona ljudi pogođeno je jakim kišama koje su posljednjih nekoliko dana donijele poplave u 12 provincija na jugu Tajlanda.

Поплаве, Грчка

Svijet

Strašna oluja hara Grčkom: Ulice pod vodom, na snazi crveno upozorenje

Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul proglasio je ranije vanredno stanje u Songkli, ističući "neviđenu težinu" poplava koje su pogodile i najveći grad na jugu Tajlanda, Hat Jai.

Podijeli:

Tagovi:

Poplave

Tajland

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

FSB: Spriječen teroristički napad

2 h

0
Смртни случајеви дјеце доведени у везу са вакцинама кротив ковида

Svijet

Smrtni slučajevi djece dovedeni u vezu sa vakcinama krotiv kovida

2 h

0
Танкери ”флоте из сјене” погођени? Турска се огласила

Svijet

Tankeri ”flote iz sjene” pogođeni? Turska se oglasila

2 h

0
САД: Обустављено одлучивање о захтјевима за азил

Svijet

SAD: Obustavljeno odlučivanje o zahtjevima za azil

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner