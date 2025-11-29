SAD: Obustavljeno odlučivanje o zahtjevima za azil

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa obustavila je proces odlučivanja o zahtjevima za azil nakon oružanog napada na dva vojnika Nacionalne garde u Vašingtonu, rekao je direktor Službe za državljanstvo i imigraciju (USCIS) Džozef Edlou.

Edlou je rekao da će pauza biti na snazi dok ne budu mogli da osiguraju da svaki stranac bude provjeren u najvećoj mogućoj mjeri.

Objava je uslijedila nekoliko časova nakon što je Tramp obećao da će trajno obustaviti migracije u SAD iz svih zemalja trećeg svijeta, prenio je Bi-Bi-Si.

Tramp je ranije saopštio da je pripadnica Nacionalne garde SAD preminula od povreda zadobijenih nakon pucnjave u srijedu, 26. novembra, za koju je okrivljen državljanin Avganistana.

Službenici USCIS-a, ogranka Ministarstva za nacionalnu bezbjednost, dobili su instrukcije da se uzdrže od odobravanja, odbijanja ili zatvaranja zahtjeva za azil koje je agencija primila, bez obzira na državljanstvo podnosioca, javio je Si-Bi-Es.

Prema smjernicama, službenici mogu da nastave rad na zahtjevima za azil i preispituju slučajeve do tačke donošenja odluke, ali se proces tada obustavlja.

Pripadnica Nacionalne garde Zapadne Virdžinije Sara Bekstrom, ranjena u pucnjavi nedaleko od Bijele kuće, preminula je od zadobijenih povreda, saopštio je ranije američki predsjednik. Drugi gardista, koji je takođe ranjen u napadu, nalazi se u kritičnom stanju.

Dvadesetogodišnja Sara Bekstrom stupila je u službu u junu 2023. i bila je dio 863. čete vojne policije.