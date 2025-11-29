Logo
Orban: Uspješan sastanak sa Putinom

SRNA

29.11.2025

08:48

Орбан: Успјешан састанак са Путином
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da je imao uspješan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da je osigurano snabdijevanje Mađarske energentima.

"Uspješni pregovori u Moskvi, snabdijevanje Mađarske energentima ostaje bezbjedno", objavio je Orban na društvenim mrežama.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Budimpešta će uvijek raditi u korist mira

Sastanak je održan juče u Moskvi i trajao je gotovo četiri časa. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima i situaciji oko Ukrajine.

Sastanku su prisustvovali i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov i potpredsjednik Vlade Aleksandar Novak.

