Orban: Uspješan sastanak sa Putinom

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da je imao uspješan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da je osigurano snabdijevanje Mađarske energentima.

"Uspješni pregovori u Moskvi, snabdijevanje Mađarske energentima ostaje bezbjedno", objavio je Orban na društvenim mrežama.

Svijet Orban: Budimpešta će uvijek raditi u korist mira

Sastanak je održan juče u Moskvi i trajao je gotovo četiri časa. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima i situaciji oko Ukrajine.

Sastanku su prisustvovali i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov i potpredsjednik Vlade Aleksandar Novak.