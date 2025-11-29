Orban: Uspješan sastanak sa Putinom

Izvor:
Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da je imao uspješan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da je osigurano snabdijevanje Mađarske energentima.
"Uspješni pregovori u Moskvi, snabdijevanje Mađarske energentima ostaje bezbjedno", objavio je Orban na društvenim mrežama.
Sastanak je održan juče u Moskvi i trajao je gotovo četiri časa. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima i situaciji oko Ukrajine.
Sastanku su prisustvovali i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov i potpredsjednik Vlade Aleksandar Novak.
