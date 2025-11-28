Završen sastanak Putina i Orbana, razgovori trajali četiri sata

Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana u Kremlju u Moskvi završen je nakon gotovo četiri sata razgovora, objavila je agencija RIA Novosti.

Putin i Orban razgovarali su danas na sastanku u Moskvi o situaciji u vezi sa Ukrajinom i bilateralnim odnosima.

Putin je rekao da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predložio održavanje razgovora između Rusije i SAD u Mađarskoj, prenose ruski mediji.

- Odmah je rekao: 'Imamo dobre odnose sa Mađarskom - vi imate dobre odnose sa Viktorom, a i ja ih imam - evo, predlažem ovu opciju.' Naravno, rado bismo se složili", istakao je predsjednik Rusije.

Putin je napomenuo da bi bio srećan da održi sastanak u Budimpešti ako se strane oko toga dogovore i dodao da je Moskva svjesna uravnoteženog stava Mađarske po pitanju Ukrajine.

- Hvala vam što ste tako brzo reagovali na mogućnost sastanka između mene i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u vašoj zemlji - kazao je Putin.

Orban je, sa svoje strane, izjavio da je spreman da pruži platformu za pregovore.

- Nadamo se da će nedavno najavljene mirovne inicijative na kraju dovesti do upravo ovog mira - rekao je on.

Putin je naglasio da su odnosi između Moskve i Budimpešte zasnovani na pragmatičnom pristupu, da dvije zemlje sarađuju u oblasti energetike, a da je trgovinski promet ove godine porastao za sedam procenata.

- Veoma mi je drago što mogu da primjetim da, uprkos svim današnjim poteškoćama, naši odnosi ostaju netaknuti i nastavljaju da se razvijaju - istakao je on.

Orban je pojasnio da Mađarska cijeni stabilnost snabdijevanja energijom iz Rusije i da je zainteresovana za dijalog o ovom pitanju.

- Ovo je 14. put da se sastajem sa vama. Mislim da smo, s obzirom na sadašnji istorijski trenutak, zaista mnogo uradili na razvoju saradnje između naših naroda. I iskreno se nadam da ćemo učiniti mnogo više - kazao je mađarski premijer.

Budimpešta nije podlegla spoljnim pritiscima i nastavlja da razvija odnose sa Moskvom, dodao je on.

Sastanku su prisustvovali i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak, prenosi agencija RIA Novosti.

Prije nego što je otputovao u Moskvu, Orban je izjavio da želi da nastavi sa uvozom nafte i gasa u Mađarsku i naglasio da je ruski izvoz obezbijedio zemlji najniže cijene energenata u Evropi.